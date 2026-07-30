‘मेनोपॉज’ वाले बयान पर भड़कीं गौहर खान, तो अवेज दरबार आए सामने निखिल चिनप्पा को सुनाई खरी खोटी, जानें पूरा मामला

गौहर के समर्थन में उनके देवर और डांसर अवेज दरबार (Awez Darbar) ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर निखिल के 19 साल लंबे करियर पर तंज कसा है। अवेज ने निखिल का वीडियो क्लिप जोड़ते हुए कहा, "निखिल सर, क्या सवाल पूछा गया था और आप क्या जवाब दे रहे हैं? बात में थोड़ा तो लॉजिक रखिए। मुझे मेनोपॉज के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप जैसे पुरुषों को अपनी जिंदगी में 'पॉज' लेने की सख्त जरूरत है। गौहर ने अपने जवाब से सबको पहले ही पॉज कर दिया है। आपको आपके 20वें साल के लिए शुभकामनाएं, कुछ बेहतर करें।"