’90 किलो का था, अब का 72 हूं’, रवि किशन अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर बोले- खान-पान बदलते ही दिखा कमाल

रवि किशन ने बताया कि अलग-अलग फिल्मों के किरदारों के लिए उन्हें अपने शरीर में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 'लापता लेडीज' में उन्हें भारी शरीर के साथ दिखना था, जबकि 'मिर्जापुर: द मूवी' में दर्शक उन्हें काफी दुबले लुक में देखेंगे। तो वहीं 'नागजिला' में उनका फिट और एथलेटिक अवतार नजर आएगा। इस पर उनका कहना है कि 50 की उम्र के बाद फिट रहना आसान नहीं होता, लेकिन सही डाइट और अनुशासन से ये संभव है।