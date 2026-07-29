‘Toxic’ से ‘Batwara 1947’ तक, अगस्त में एक्शन, रोमांस, हॉरर और पीरियड ड्रामा का होगा फुल धमाका

इसी दिन इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज होगी। बता दें, नितिन कक्कड़ के डेयरेक्श में बनी इस फिल्म में दिशा पटानी और शबाना आजमी भी नजर आएंगी। ये 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है। 14 अगस्त को ही सूर्या स्टारर 'विश्वनाथ एंड संस' भी सिनेमाघरों में आएगी। वेंकी एटलुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ममिता बैजू, अनिल कपूर, रवीना टंडन, राधिका सरथकुमार, भवानी श्री, काली वेंकट और नासर भी लीड रोल में हैं। इसके बाद 20 अगस्त को मलयालम स्टार दुलकर सलमान एक्शन थ्रिलर 'आई एम गेम' के साथ बड़े पर्दे पर लौटेंगे। नहास हिदायत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संयुक्ता विश्वनाथन, मिस्किन, कथिर, एंटनी वर्गीस, कयाडू लोहार और विनय फोर्ट भी नजर आएंगे।