29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘Toxic’ से ‘Batwara 1947’ तक, अगस्त में एक्शन, रोमांस, हॉरर और पीरियड ड्रामा का होगा फुल धमाका

August Movie Releases 2026: अगस्त 2026 में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों की पूरी लिस्ट देखें। 'टॉक्सिक', 'बंटवारा 1947', 'आवारापन 2', 'आई एम गेम', 'विश्वनाथ एंड संस' और श्रद्धा कपूर की 'इथा' समेत सभी फिल्मों की रिलीज डेट जानें।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 29, 2026

August Movie Releases 2026

Bollywood August Releases (सोर्स-IMDb)

August Movie Releases 2026: अगस्त का महीना सिनेमा लवर्स के लिए किसी फिल्मी फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला है। इस महीने अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। सनी देओल, यश, इमरान हाशमी, सूर्या, दुलकर सलमान और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों की मोस्ट अवेडेट फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। इसमें मजेदार बात ये है कि 14 अगस्त को कई बड़ी फिल्मों की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है।

7 अगस्त से होगी शुरुआत

अगस्त की शुरुआत 7 अगस्त को अमित राय के डायरेक्शन में बनी 'ओह माई डॉग' से होगी। पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा और माही राय अभिनीत ये फैमिली थ्रिलर एक छोटे बच्चे और एक आवारा कुत्ते के रिश्ते पर बेस्ड है। कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है, जब इलाके से कुत्तों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है। इसके साथ ही, इसी दिन तेलुगु हॉरर-कॉमेडी 'कोरियन कनकराजू' भी रिलीज होगी। मेरलापाका गांधी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण तेज, रितिका नायक, सत्या अक्कला और दक्षा नागरकर लीड रोल में हैं।

14 अगस्त को होगा सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश

14 अगस्त को तीन बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। इनमें सबसे फेमस है राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947', जिसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह लीड रोल में हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर की मानवीय त्रासदी को पर्दे पर दिखाएगी।

इसी दिन इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज होगी। बता दें, नितिन कक्कड़ के डेयरेक्श में बनी इस फिल्म में दिशा पटानी और शबाना आजमी भी नजर आएंगी। ये 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है। 14 अगस्त को ही सूर्या स्टारर 'विश्वनाथ एंड संस' भी सिनेमाघरों में आएगी। वेंकी एटलुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ममिता बैजू, अनिल कपूर, रवीना टंडन, राधिका सरथकुमार, भवानी श्री, काली वेंकट और नासर भी लीड रोल में हैं। इसके बाद 20 अगस्त को मलयालम स्टार दुलकर सलमान एक्शन थ्रिलर 'आई एम गेम' के साथ बड़े पर्दे पर लौटेंगे। नहास हिदायत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संयुक्ता विश्वनाथन, मिस्किन, कथिर, एंटनी वर्गीस, कयाडू लोहार और विनय फोर्ट भी नजर आएंगे।

यश की 'टॉक्सिक' और 'इथा' पर सबकी नजर

कई बार टलने के बाद यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' आखिरकार 26 अगस्त को रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी लीड रोल में हैं।

अगस्त के लास्ट में यानी 28 अगस्त को 'इथा' की रिलीज के साथ होगा। ये मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित बायोपिक है। फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल निभा रही हैं। उनके साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, नाना पाटेकर, सिद्धार्थ जाधव, अनंत जोशी और उल्का गुप्ता भी दिखाई देंगे। बता दें, अलग-अलग जॉनर और बड़े सितारों से सजी इन फिल्मों के साथ अगस्त का महीना इस साल का सबसे व्यस्त और रोमांचक सिनेमाई महीना साबित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

29 Jul 2026 07:25 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:25 pm

Hindi News / Entertainment / ‘Toxic’ से ‘Batwara 1947’ तक, अगस्त में एक्शन, रोमांस, हॉरर और पीरियड ड्रामा का होगा फुल धमाका

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेला’ में ट्विंकल खन्ना की कास्टिंग थी गलती? सुनील दर्शन बोले- ‘वो काबिल नहीं थीं’

Suneel Darshan on Twinkle Khanna Casting in Mela
बॉलीवुड

‘ऑर्गेनिक गेम नहीं, एजेंडा चला रहे थे!’ Alliance में काम्या पंजाबी ने एली गोनी की खोली पोल, कुशाल टंडन को टारगेट करने पर भड़कीं

Alliance Reality Show
मनोरंजन

इमरान हाशमी की ‘Awarapan’ की यादें हुईं ताजा, ‘तेरा मेरा रिश्ता’ की वापसी पर फैंस बोले- ‘अब आएगी वही पुरानी फीलिंग’

Awarapan Sequel
मनोरंजन

‘Generation Gutter’ विवाद पर कंगना रनौत ने नहीं झुकाए तेवर, VIDEO में बोलीं- ‘क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?’

Kangana Ranaut Generation Gutter Controversy
बॉलीवुड

अपूर्वा मुखीजा ने क्यों छोड़ा ‘Lock Upp 2’? श्रेया कालरा-शिल्पा शिंदे का सपोर्ट करने के बाद किया बड़ा खुलासा

Lock Upp 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.