समय रैना के शो में नहीं दिखेंगे इमरान हाशमी और दिशा पटानी, एडिटेड वीडियो ने फैलाई अफवाह

ये वायरल वीडियो किसी आधिकारिक घोषणा पर आधारित नहीं था, बल्कि एडिटिंग के जरिए तैयार किया गया एक फर्जी क्लिप था। वीडियो शेयर करने वाले एक यूजर ने बाद में खुद ही साफ किया कि ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया एडिट था और ये रियल नहीं है। बता दें, वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स कुछ देर के लिए इसे सच मान बैठे और किसी ने लिखा कि उन्हें लास्ट मोमेंट तक लगा कि ये असली प्रोमो है, तो किसी ने कहा कि कैप्शन पढ़ने के बाद ही उन्हें समझ आया कि पूरा वीडियो फेक है और कई लोगों ने एडिटिंग की तारीफ भी की और कहा कि वीडियो इतनी सफाई से बनाया गया था कि पहली नजर में असली लग रहा था।