समय रैना का शो देख ठहाकों में खो गईं आलिया, बेटी राहा को लेकर कही ऐसी बात

बता दें, सिर्फ शो ही नहीं, आलिया भट्ट ने समय रैना के स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' की भी तारीफ की। उन्होंने इसे "प्योर आर्ट" बताया। इस दौरान समय रैना ने अपने स्पेशल के निर्माण से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस शो को सैकड़ों बार अलग-अलग स्टेज पर पेश किया था और हर बार एक खास हिस्से को बिना लिखे, सिर्फ भावनाओं के सहारे पेश करते थे। यही वजह थी कि वो हिस्सा हर बार उन्हें इमोशनल कर देता था।