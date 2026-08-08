‘एपिसोड जब आएगा मैं देश छोड़कर जा चुकी होंगी’, मल्लिका शेरावत के जेल वाले कमेंट पर रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब

वहीं, इसमें सबसे विवादित और चर्चित पल तब सामने आता है जब मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती पर सीधा निशाना साधती हैं। मल्लिका इस दौरान रिया से कहती हैं कि उन्हें जेल हो चुकी है और यह उनका कमबैक है। इस तीखे तंज पर रिया चक्रवर्ती मज़ाकिया अंदाज में जवाब देती हैं। जब यह एपिसोड टेलीकास्ट होगा, तब तक वह देश छोड़कर जा चुकी होंगी। इसी राउंड टेबल पर साहिल सलाथिया, मल्लिका शेरावत और हरमन सिंघा के बीच भी एक-दूसरे पर धोखेबाज होने के आरोप भी लगते हैं, जिससे सेशन का माहौल और गरमा जाता है।