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Alliance Winner: रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनी मिनी माथुर, कुशाल टंडन को हराकर फाइनल में पहुंची थीं अभिनेत्री

Alliance winner: अभिनेता कुणाल खेमू के रियलिटी शो अलायंस को अपना पहला विनर मिल चुका है। अली गोनी को हराकर मिनी माथुर ने सीजन 1 की ट्रॉफी अपनी नाम कर ली है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Aug 06, 2026

kunal kemmu reality show alliance mini mathur Lifts Trophy beats aly goni

Alliance winner Mini Mathur: अभिनेता कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'अलायंस' से बड़ी खबर आ रही है। शो को अपना पहला विजेता मिल गया है। ग्रैंड फिनाले के बेहद रोमांचक मुकाबले में प्रसिद्ध टीवी प्रेजेंटर और अभिनेत्री मिनी माथुर ने ये शो जीत लिया है। अली गोनी और रूही दोसानी को पछाड़ते हुए इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद मिनी माथुर ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका यह सफर अन्य महिलाओं को भी खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।

मिनी माथुर बनी अलायंस शो की विनर

'अलायंस'के ग्रैंड फिनाले से पहले प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई थी। अली गोनी 'एस ऑफ द वीक' बनकर पहले ही फाइनलिस्ट बन चुके थे, जबकि बाकी प्रतियोगियों- मिनी माथुर, रूही दोसानी, नीति टेलर और कुशाल टंडन को आमने-सामने के मुकाबलों से गुजरना पड़ा था।

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Updated on:

06 Aug 2026 01:16 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:16 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Alliance Winner: रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनी मिनी माथुर, कुशाल टंडन को हराकर फाइनल में पहुंची थीं अभिनेत्री

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