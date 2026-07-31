Lock Upp 2 में फराह खान से भिड़े राम कपूर, ऊंची आवाज में की बहस; सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

राम कपूर के रवैये पर फूटा लोगों का गुस्सा। (फोटो सोर्स: reddit- r/LockUppOTT)
Ram Kapoor and Farah Khan Lock Upp Controversy: टीवी एक्टर राम कपूर नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपनी बातों और बर्ताव को लेकर चर्चा में हैं। आज आने वाले एपिसोड के प्रोमो में एक्टर को होस्ट फराह खान से तेज आवाज में बात करते हुए देखा गया, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर राम के इस बर्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने होस्ट की 'बेइज्जती' की है।
हाल के एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स को एक टास्क जीतने और उन्हें आने वाले एलिमिनेशन से बचाने में मदद करनी थी। टास्क के दौरान, राम कपूर ने अपनी पत्नी गौतमी कपूर से कहा कि वो आकांक्षा चौधरी को टारगेट न करें। बार-बार ऐसा कहने पर फराह ने उन्हें डांटा और कहा, "तो एक काम करो, अभी उसे ही ट्रॉफी दे दो। तब तुमने शिल्पा के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा? जब सब मिलकर उस पर टूट पड़े थे?"
इस बात पर राम ने आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया, "क्योंकि शिल्पा मेरी दुश्मन है, वो नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं।" फराह उनके लहजे और जवाब से नाराज दिखीं।
ये क्लिप ऑनलाइन सामने आई, जिसमें कई दर्शकों ने फराह की बेअदबी करने के लिए राम की आलोचना की। एक ने कमेंट में लिखा था, "मुझे भी बुरा लगा… लेकिन फराह ने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया… होस्ट का सम्मान करें… या शो में न आएं… और राम ने बाहर आकर पैम के साथ भी ऐसा ही किया।"
इस पर एक और कमेंट आया, "राम उन पर बहुत बदतमीजी से चिल्ला रहे थे, होस्ट के प्रति कोई बुनियादी तमीज या शालीनता नहीं थी… उन्हें इसके लिए सजा देनी चाहिए थी। वो होस्ट और जेलर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं… साथ ही उनके सब्र की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो आदमी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था।"
एक और रेडिट यूजर ने लिखा, "फराह इस शो के लिए बहुत अच्छी हैं। फराह पर आवाज उठाने की वजह से मुझे राम से नफरत हो गई। फराह ने शांत रहकर उन्हें दिखा दिया कि वो कौन हैं। वह सलमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे।" एक और कमेंट में लिखा था, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फराह खान या रितेश को कितने समय से जानते हैं; आखिरकार, वो एक कंटेस्टेंट हैं और वो होस्ट हैं। वो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते।"
एक और व्यक्ति ने लिखा, "यार, मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फराह को उन पर चिल्लाना चाहिए था…"
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब राम शो के होस्ट के साथ तीखी बहस में उलझे हों। इससे पहले, शो के पहले हफ्ते में, एक्टर मेकर्स से नाराज हो गए थे और रितेश देशमुख के निर्देशों का पालन करने से तब तक इनकार कर दिया था जब तक उन्हें पानी नहीं दिया गया।
जानकारी के लिए बता दें कि ये शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अगले हफ्ते खत्म होने वाला है, और बचे हुए कंटेस्टेंट्स में से कोई एक विनर बनेगा। इस हफ्ते वरुण यादव, आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, योगेश रावत, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी एलिमिनेशन से बच गए और उन्होंने फिनाले वीक में अपनी जगह पक्की कर ली है।
वहीं, राम कपूर, पामेला सेरेना, शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी को छठे हफ्ते में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। शो के विनर को 1 करोड़ रुपये का इनाम जीतेगा। आप Lock Upp: सच या सजा को Netflix पर देख सकते हैं।
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