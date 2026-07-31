31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

Lock Upp 2 में फराह खान से भिड़े राम कपूर, ऊंची आवाज में की बहस; सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

Ram Kapoor Farah Khan: 'लॉक अप' सीजन 2 में होस्ट फराह खान के साथ अपने बर्ताव की वजह से एक्टर राम कपूर को एक बार फिर इंटरनेट पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jul 31, 2026

Ram Kapoor Farah Khan

राम कपूर के रवैये पर फूटा लोगों का गुस्सा। (फोटो सोर्स: reddit- r/LockUppOTT)

Ram Kapoor and Farah Khan Lock Upp Controversy: टीवी एक्टर राम कपूर नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपनी बातों और बर्ताव को लेकर चर्चा में हैं। आज आने वाले एपिसोड के प्रोमो में एक्टर को होस्ट फराह खान से तेज आवाज में बात करते हुए देखा गया, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर राम के इस बर्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने होस्ट की 'बेइज्जती' की है।

'लॉक अप' में राम कपूर के बर्ताव पर भड़के यूजर्स

हाल के एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स को एक टास्क जीतने और उन्हें आने वाले एलिमिनेशन से बचाने में मदद करनी थी। टास्क के दौरान, राम कपूर ने अपनी पत्नी गौतमी कपूर से कहा कि वो आकांक्षा चौधरी को टारगेट न करें। बार-बार ऐसा कहने पर फराह ने उन्हें डांटा और कहा, "तो एक काम करो, अभी उसे ही ट्रॉफी दे दो। तब तुमने शिल्पा के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा? जब सब मिलकर उस पर टूट पड़े थे?"

इस बात पर राम ने आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया, "क्योंकि शिल्पा मेरी दुश्मन है, वो नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं।" फराह उनके लहजे और जवाब से नाराज दिखीं।

ये क्लिप ऑनलाइन सामने आई, जिसमें कई दर्शकों ने फराह की बेअदबी करने के लिए राम की आलोचना की। एक ने कमेंट में लिखा था, "मुझे भी बुरा लगा… लेकिन फराह ने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया… होस्ट का सम्मान करें… या शो में न आएं… और राम ने बाहर आकर पैम के साथ भी ऐसा ही किया।"

इस पर एक और कमेंट आया, "राम उन पर बहुत बदतमीजी से चिल्ला रहे थे, होस्ट के प्रति कोई बुनियादी तमीज या शालीनता नहीं थी… उन्हें इसके लिए सजा देनी चाहिए थी। वो होस्ट और जेलर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं… साथ ही उनके सब्र की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो आदमी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था।"

एक और रेडिट यूजर ने लिखा, "फराह इस शो के लिए बहुत अच्छी हैं। फराह पर आवाज उठाने की वजह से मुझे राम से नफरत हो गई। फराह ने शांत रहकर उन्हें दिखा दिया कि वो कौन हैं। वह सलमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे।" एक और कमेंट में लिखा था, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फराह खान या रितेश को कितने समय से जानते हैं; आखिरकार, वो एक कंटेस्टेंट हैं और वो होस्ट हैं। वो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते।"

एक और व्यक्ति ने लिखा, "यार, मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फराह को उन पर चिल्लाना चाहिए था…"

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब राम शो के होस्ट के साथ तीखी बहस में उलझे हों। इससे पहले, शो के पहले हफ्ते में, एक्टर मेकर्स से नाराज हो गए थे और रितेश देशमुख के निर्देशों का पालन करने से तब तक इनकार कर दिया था जब तक उन्हें पानी नहीं दिया गया।

Lock Upp: सच या सजा अपडेट

जानकारी के लिए बता दें कि ये शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अगले हफ्ते खत्म होने वाला है, और बचे हुए कंटेस्टेंट्स में से कोई एक विनर बनेगा। इस हफ्ते वरुण यादव, आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, योगेश रावत, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी एलिमिनेशन से बच गए और उन्होंने फिनाले वीक में अपनी जगह पक्की कर ली है।

वहीं, राम कपूर, पामेला सेरेना, शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी को छठे हफ्ते में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। शो के विनर को 1 करोड़ रुपये का इनाम जीतेगा। आप Lock Upp: सच या सजा को Netflix पर देख सकते हैं।

“वो जी और मैं चुड़ैल?” श्रेया कालरा पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा, तलाक वाले कमेंट पर पूछा सवाल

ये भी पढ़ें
Lock upp akanksha chamola fights shreya kalra over gaurav khanna divorce comment said tu hain kaun

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

31 Jul 2026 06:05 pm

Published on:

31 Jul 2026 05:42 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Lock Upp 2 में फराह खान से भिड़े राम कपूर, ऊंची आवाज में की बहस; सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘लाइव स्ट्रीमिंग रैकेट, हमशक्ल लड़की और डीपफेक का खेल’, OTT की नई सीरीज ‘Service Girl’ बना चर्चा में

Service Girl web series
OTT

‘स्त्री’ से भी ज्यादा डरावनी! OTT पर आ रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘LUPT’

Supernatural Thriller LUPT OTT Release (1)
OTT

3 करोड़ की नौकरी छोड़ी तो लोगों ने कहा- पागल, एक्ट्रेस कुशा कपिला की कंपनी के को-फाउंडर ने बताई वजह

VIMARSH RAJDAN-KUSHA KAPILA
OTT

ऑनलाइन लीक हुआ ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एपिसोड 4? समय रैना ने ली चुटकी, इस्तीफे पर की बात

Samay Raina Indias Got Latent Season 2 Episode 4 leak before Netflix Premiere Raghav Juya clip viral
OTT

Duet Trailer: सिद्धांत गुप्ता की शॉर्ट फिल्म ‘Duet’ का धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

duet trailer out
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.