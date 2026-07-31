Lock Upp 2 में फराह खान से भिड़े राम कपूर, ऊंची आवाज में की बहस; सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

एक और रेडिट यूजर ने लिखा, "फराह इस शो के लिए बहुत अच्छी हैं। फराह पर आवाज उठाने की वजह से मुझे राम से नफरत हो गई। फराह ने शांत रहकर उन्हें दिखा दिया कि वो कौन हैं। वह सलमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे।" एक और कमेंट में लिखा था, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फराह खान या रितेश को कितने समय से जानते हैं; आखिरकार, वो एक कंटेस्टेंट हैं और वो होस्ट हैं। वो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते।"