“वो जी और मैं चुड़ैल?” श्रेया कालरा पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा, तलाक वाले कमेंट पर पूछा सवाल

Akanksha Chamola Shreya Kalra Fight: रियल्टी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ में कैदियों के बीच पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर विवाद अक्सर विवाद होता रहता है। इस बार भी यही हुआ। हाल ही में शो में तब बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा के बीच जोरदार बहस हो गई। इस बहस की मुख्य वजह कुछ और नहीं बल्कि आकांक्षा चमोला और उनके पति व मशहूर एक्टर गौरव खन्ना के तलाक को लेकर श्रेया द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी थी। जी हां! कुछ दिनों पहले श्रेया ने गौरव और आकांक्षा के तलाक पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गौरव खुशकिस्मत है जो आकांक्षा से अलग हो रहा है। इसी पर आकांक्षा ने श्रेया से जवाब मांगा और खूब खरी खोटी सुनाई।