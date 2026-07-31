31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

“वो जी और मैं चुड़ैल?” श्रेया कालरा पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा, तलाक वाले कमेंट पर पूछा सवाल

Lock Upp Akanksha Chamola: 'लॉक अप' में आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा के बीच जबरदस्त बहस देखी गई। श्रेया द्वारा गौरव खन्ना और आकांक्षा के तलाक पर अनुचित टिप्पणी करने के बाद आकांक्षा ने अपनी भड़ास निकाली। शिल्पा शिंदे के खुलासे के बाद हुए इस हंगामे ने घर का पूरा माहौल गरमा दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 31, 2026

Lock upp akanksha chamola fights shreya kalra over gaurav khanna divorce comment said tu hain kaun

लॉक अप: आकांक्षा चमोला का फूटा श्रेया कालरा पर गुस्सा (Photo Source- Lock Upp 2 Show)

Akanksha Chamola Shreya Kalra Fight: रियल्टी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ में कैदियों के बीच पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर विवाद अक्सर विवाद होता रहता है। इस बार भी यही हुआ। हाल ही में शो में तब बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा के बीच जोरदार बहस हो गई। इस बहस की मुख्य वजह कुछ और नहीं बल्कि आकांक्षा चमोला और उनके पति व मशहूर एक्टर गौरव खन्ना के तलाक को लेकर श्रेया द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी थी। जी हां! कुछ दिनों पहले श्रेया ने गौरव और आकांक्षा के तलाक पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गौरव खुशकिस्मत है जो आकांक्षा से अलग हो रहा है। इसी पर आकांक्षा ने श्रेया से जवाब मांगा और खूब खरी खोटी सुनाई।

श्रेया कालरा पर भड़की आकांक्षा चमोला

लॉक अप 2 के शुरूआत में ही आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वह और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं और वह बच्चे नहीं चाहती हैं। इसके बाद साथी कैदी श्रेया कालरा ने शिल्पा शिंदे से बात करते हुए कहा था कि “गौरव खन्ना आकांक्षा से बेहतर लड़की डिजर्व करते हैं और अच्छा ही हुआ कि दोनों अलग हो रहे हैं।” जब शिल्पा ने यह बात आकांक्षा को बताई, तो आकांक्षा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने श्रेया की जमकर क्लास लगाई।

श्रेया से सीधी बहस करते हुए आकांक्षा ने सवाल पूछा, “तुम मेरे बारे में इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तु गौरव को कितना जानती है? वह तेरे लिए 'जी' और मैं चुड़ैल? तुझे हमारे रिश्ते के बारे में क्या पता है, जो तू उसकी एडवोकेट बनकर बोल रही है कि अच्छा ही हुआ इनका डिवोर्स हो रहा है! तू कौन होती है यह बोलने वाली?” आकांक्षा ने श्रेया पर अपने सच्चे इमोशंस के साथ खेलने का आरोप लगाया और उनकी दोस्ती पर भी सवाल उठाए।

शादी से लेकर एसेक्सुअलिटी और कानूनी स्थिति पर खुलासे

बता दें, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। प्यार होने के बाद दोनों ने 24 नवंबर 2016 को कानपुर में तीन दिनों तक चले एक भव्य समारोह में शादी रचाई थी। वहीं, शो के प्रीमियर पर आकांक्षा ने बताया कि वह लगभग एक साल से अलग रह रहे हैं। बाद में जब गौरव खन्ना शो में आकांक्षा को सपोर्ट करने आए, तो उन्होंने साफ किया कि वह अभी भी कानूनी तौर पर पति-पत्नी हैं और उन्होंने अभी तक तलाक के लिए अर्जी दाखिल नहीं की है।

वहीं, इससे पहले आकांक्षा ने शो में अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बेबाक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “तलाक के इस फेज में मुझे किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं चाहिए, न लड़कियों के साथ, न पुरुषों के साथ। इस समय मैं एसेक्सुअल फेज से गुजर रही हूं।”

TMKOC की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का छलका दर्द, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिलता पूरा क्रेडिट

ये भी पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun dutta aka babira ji said female leads do not get enough credit

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 11:00 am

Published on:

31 Jul 2026 10:57 am

Hindi News / Entertainment / “वो जी और मैं चुड़ैल?” श्रेया कालरा पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा, तलाक वाले कमेंट पर पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Lock Upp के मेकर्स पर फूटा आकांक्षा चौधरी के फैंस का गुस्सा, दोस्त की जगह ‘दुश्मन’ भेजने पर हुआ बवाल

Akanksha Choudhary In Lock Upp
मनोरंजन

TMKOC की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का छलका दर्द, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिलता पूरा क्रेडिट

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun dutta aka babira ji said female leads do not get enough credit
TV न्यूज

‘मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया’ ‘रामायण’ ने बॉर्डर पार भी जीता लोगों का दिल

Pakistani Reaction Ramayana Trailer
बॉलीवुड

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कंगना रनौत पर हमला बोला, उम्र को लेकर दिया बयान, कहा- मैं स्टूडेंट नहीं एक पत्रकार हूं

Cjp spokesperson Saurav Das Attack on Kangana Ranaut unemployee statement said inhe google bi galat jankari deta h
बॉलीवुड

‘असुरक्षित महसूस मत कराओ’ लॉक अप 2 में पामेला का पीछा करने पर राम कपूर पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा

Lock upp 2 pamala serena ram kapoor fight laila sexist comment controversy Akanksha Chamola angry
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.