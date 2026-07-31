CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कंगना रनौत पर बोला हमला, उम्र को लेकर दिया बयान, कहा- मैं स्टूडेंट नहीं, पत्रकार हूं

दरअसल, इससे पहले कंगना ने सौरभ दास का नाम लेकर एक लंबी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर उनका मजाक उड़ाया था। कंगना ने सौरव को "बेकार और बेरोजगार" बताते हुए लिखा था कि गूगल के मुताबिक वह 28 साल के हैं, तो फिर खुद को छात्र कैसे बता रहे हैं। अपनी उपलब्धियों का बचाव करते हुए सांसद कंगना ने कहा था, "28 साल की उम्र में मेरे पास 2 राष्ट्रीय पुरस्कार थे। मैं पिछले 20 सालों से पब्लिक लाइफ में हूं और सांसद होने के साथ-साथ एक फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एंटरप्रेन्योर भी हूं। सौरव जैसे बेरोजगार लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि हर उम्र में अत्यधिक डिमांड में होने का क्या मतलब होता है। प्रिय सौरव, तुम छात्र नहीं हो, बस बेकार हो।"