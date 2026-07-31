‘Aankhon Se Tune 2.0’ पर जतिन पंडित की दो टूक राय, बोले- ‘मोर के पंख में पीला रंग जोड़ने जैसा है ये रीमिक्स’

Jatin Pandit on Aankhon Se Tune 2.0: म्यूजिक कंपोजर जतिन पंडित ने राघव जुयाल के 'भाई तेरा स्टार है' के हाल ही में रिलीज हुए गाने "आंखों से तूने 2.0" पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि गाने के रीक्रिएटेड वर्जन ने 'गुलाम' फिल्म के ओरिजिनल गाने की आत्मा को बदल दिया है। रीमिक्स की पॉपुलैरिटी पर बात करते हुए पंडित ने कहा कि इसके नए अरेंजमेंट, डांस बीट और शुरुआती लाइनें उस सादगी को खत्म कर देती हैं जिसने 1998 के क्लासिक गाने को सदाबहार बनाया था।