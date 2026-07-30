‘चीन के बच्चे AI से बना रहे ऑटोमैटिक डोर, भारत में बच्चे गा रहे मैं लकी हूं रे’, Raghav Juyal का वीडियो वायरल

इसके बाद राघव ने मजाकिया अंदाज में भारत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सोशल मीडिया पर बच्चे और लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जिनमें "मैं लकी हूं रे, मुझे खाने से फाइबर मिलेगा रे, ये हल्क है रे, ये स्पाइडर मैन रे" जैसे डायलॉग और कंटेंट देखने को मिलते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा कि, "यहां लोगों की पर्सनैलिटी ही खत्म हो गई है।" उनकी इस कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने इसे हास्य के रूप में लिया, जबकि कुछ ने इसे AI और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक व्यंग्यात्मक कमेंट बताया।