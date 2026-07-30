ओवेरियन कैंसर से लड़ रहीं है नफीसा अली ने शेयर की हेल्थ अपडेट, पोस्ट में दिखाया गजब का हौंसला

Nafisa Ali Ovarian Cancer: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली इन दिनों ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं। वह लगातार अपने फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट देती रहती हैं और उनके फैंस भी उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसे में एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपना गजब का जज्बा दिखाया है जो सोशल मीडिया पर मिसाल बन रहा है। हाल ही में 68 साल की नफीसा ने इंटरनेट पर अपनी सेहत से जुड़ा बड़ा अपडेट भी दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना 10वां कीमोथेरेपी सेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसके ठीक बाद वह समुद्र किनारे सुकून भरे पल बिताने के लिए गोवा रवाना हो गई हैं।