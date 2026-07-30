‘पापा से बढ़कर कोई दिखा नहीं’ धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सनी देओल, देश के ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में कही ये बात

सनी देओल से सवाल पूछा गया कि अगर वह कभी देश के किसी एतिहासिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता तो वो कौन होता? ऐसे में सनी देओल अपने पिता को लेकर काफी भावुक नजर आए। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, "मैं अपने पिता को सबसे अहम मानता हूं और उनसे बढ़कर कोई नहीं दिखा। लेकिन जब आप छोटे था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री होते हैं आपके देखने का तरीका अलग होता है और उस वक्त भी आजादी का समय था। देश बढ़ रहा था कई चीजें हो रही थीं। तो उसमें कई हीरो थे जो बाद में रहे नहीं। तो दिमाग बदलता रहा। ऐसे में मेरे लिए हमेशा भगत सिंह जी हैं जो मुझे पसंद हैं और वह मेरे अंदर के साथ करीब भी हैं।"