Sunny Deol Exclusive Interview: ‘आज सबसे बड़ा बंटवारा झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने का हो रहा है’, सनी देओल ने कही बड़ी बात

आज के दौर में सबसे बड़ा बंटवारा झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने का हो रहा है। हकीकत कुछ और होती है, लेकिन उसे कुछ और बना दिया जाता है। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, जबकि जिंदगी का असली आनंद उसके सफर में होता है। यह कहना है फिल्म एक्टर सनी देओल का। फिल्म प्रमोशन के लिए वो बुधवार (29 जुलाई) को फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, एक्टर करण देओल के साथ पत्रिका ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रिका, पत्रिका डिजिटल और एफएम तडक़ा के साथ विशेष बातचीत की। स्टारकास्ट ने कहा कि फिल्म बंटवारे से जुड़े कई पहलुओं से रूबरू कराएगी। 1947 का विभाजन इतिहास का ऐसा जख्म है, जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।