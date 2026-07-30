Salman Khan PRP Hair Treatment: भारत में PRP था बैन, फिर भी सलमान खान ने कराया ये ट्रीटमेंट? शैलेंद्र सिंह ने सुनाया सालों पुराना किस्सा

शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि सलमान खान उस समय PRP थेरेपी करवा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त भारत में इस प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी नहीं मिली थी। उनके मुताबिक, इस इलाज में मरीज का खून लेकर उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। साथ ही, उन्होंने ये भी दावा किया कि उस दौर में कई बॉलीवुड स्टार्स इसी तरह का इलाज करवा रहे थे और एक डॉक्टर ने तो क्लिनिक का भी नाम लिया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।