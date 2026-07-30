भगवान राम और भगवान परशुराम का क्या है संबंध? Ramayana के ट्रेलर के बाद फैंस में बढ़ी कहानी जानने की उत्सुकता

वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। भगवान राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन उनके स्पर्श से धनुष टूट गया। ये समाचार सुनकर भगवान शिव के परम भक्त परशुराम क्रोधित हो गए। इसके बाद परशुराम ने भगवान राम को भगवान विष्णु के दिव्य धनुष शारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी। भगवान राम ने इसे भी सहजता से पूरा कर दिया। तभी परशुराम ने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार स्वीकार करते हुए दिव्य धनुष सौंप दिया।