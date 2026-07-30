30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

भगवान राम और भगवान परशुराम का क्या है संबंध? Ramayana के ट्रेलर के बाद फैंस में बढ़ी कहानी जानने की उत्सुकता

Ramayana Trailer: 'रामायण' ट्रेलर में रणबीर कपूर भगवान राम और परशुराम दोनों के रूप में क्यों नजर आए? जानिए विष्णु के अवतारों, सीता स्वयंवर और परशुराम की कहानी से जुड़ी पूरी वजह, साथ ही फिल्म की रिलीज और स्टारकास्ट की जानकारी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 30, 2026

Ramayana trailer

ट्रेलर के बाद भगवान राम और परशुराम की चर्चा हुई तेज (X-@XpressCinema)

Ramayana movie 2026: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही रणबीर कपूर के डबल रोल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ट्रेलर में रणबीर भगवान राम के साथ परशुराम के रूप में भी दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि एक ही एक्टर दोनों किरदार क्यों निभा रहा है। इसकी वजह हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी है।

क्यों निभा रहे हैं रणबीर कपूर दो किरदार?

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के दस अवतारों में परशुराम छठे और भगवान राम सातवें अवतार हैं। इसी कारण फिल्म में रणबीर कपूर दोनों स्वरूपों में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में ये झलक मिलने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

राम और परशुराम की मुलाकात

वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। भगवान राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन उनके स्पर्श से धनुष टूट गया। ये समाचार सुनकर भगवान शिव के परम भक्त परशुराम क्रोधित हो गए। इसके बाद परशुराम ने भगवान राम को भगवान विष्णु के दिव्य धनुष शारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी। भगवान राम ने इसे भी सहजता से पूरा कर दिया। तभी परशुराम ने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार स्वीकार करते हुए दिव्य धनुष सौंप दिया।

हिंदू परंपरा में परशुराम को सात चिरंजीवियों (अमर व्यक्तियों) में गिना जाता है। उनके साथ हनुमान, अश्वत्थामा, राजा महाबली, विभीषण, वेदव्यास और कृपाचार्य का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी परशुराम का अहम स्थान है, क्योंकि वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के गुरु रहे।

परशुराम के जीवन की फेमस कहानियां

पौराणिक कथाओं में परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। एक कथा में बताया गया है कि पिता के आदेश पर उन्होंने अपनी माता का वध किया, लेकिन बाद में वरदान के रूप में माता को पुनर्जीवित करने की इच्छा मांगी, जिसके राजा कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने और बाद में ऋषि जमदग्नि की हत्या किए जाने के बाद परशुराम ने क्रोधित होकर अन्यायी राजाओं के विनाश का संकल्प लिया।

क्या फिल्म में दिखेगी परशुराम की पूरी कहानी?

फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि नितेश तिवारी की फिल्म में परशुराम के जीवन की इन घटनाओं को विस्तार से दिखाया जाएगा या नहीं। हालांकि ट्रेलर में उनके किरदार की मौजूदगी ने दर्शकों के बीच नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। बता दें, नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में हैं। फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

30 Jul 2026 05:59 pm

Published on:

30 Jul 2026 05:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भगवान राम और भगवान परशुराम का क्या है संबंध? Ramayana के ट्रेलर के बाद फैंस में बढ़ी कहानी जानने की उत्सुकता

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sunny Deol Exclusive Interview: ‘आज सबसे बड़ा बंटवारा झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने का हो रहा है’, सनी देओल ने कही बड़ी बात

Sunny Deol Exclusive Interview
बॉलीवुड

ओवेरियन कैंसर से लड़ रहीं है नफीसा अली ने शेयर की हेल्थ अपडेट, पोस्ट में दिखाया गजब का हौंसला

Nafisa Ali stage 4 Ovarian Cancer after 10 chemotherapy done now she enjoy vacation on goa
बॉलीवुड

Ramayana Part 1 के 4 मिनट के ट्रेलर की वो 5 चीजें जिनको कोई कर रहा सर्च और कोई ट्रोल

Ramayana Part 1 Trailer Viral Moment
बॉलीवुड

भूमि पेडनेकर की सावन पोस्ट पर बवाल: भड़के नेटिजन्स, लुक को लेकर सुनाई खरी खोटी

Bhumi pednekar trolled after sharing shivling puja during sawan people got angry actress wearing sunglasses
बॉलीवुड

आखिर रामायण के ट्रेलर में क्यों दिखा विशाल सफेद हाथी? जानिए इसके पीछे का अनोखा पौराणिक संदर्भ

ramayana part 1 airavata white elephant indra connection explained
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.