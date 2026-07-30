आखिर रामायण के ट्रेलर में क्यों दिखा विशाल सफेद हाथी? जानिए इसके पीछे का अनोखा पौराणिक संदर्भ

ट्रेलर में आगे रणबीर कपूर (राम) को राक्षसों से युद्ध करते और लोगों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद उनका सीता से विवाह होता है। हालांकि, जल्द ही कहानी मोड़ लेती है और राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ता है। सीता, जिनकी भूमिका साई पल्लवी निभा रही हैं, और लक्ष्मण, जिनका किरदार रवि दुबे निभा रहे हैं, उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद रावण द्वारा सीता का हरण और अच्छाई व बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की भूमिका तैयार होती है।