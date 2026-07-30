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आखिर रामायण के ट्रेलर में क्यों दिखा विशाल सफेद हाथी? जानिए इसके पीछे का अनोखा पौराणिक संदर्भ

Ramayana: Part 1 के ट्रेलर में दिखे भगवान इंद्र के दिव्य हाथी ऐरावत ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। जानिए ऐरावत कौन है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं में उसका क्या महत्व है?
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 30, 2026

ramayana part 1 airavata white elephant indra connection explained

आखिर रामायण के ट्रेलर में क्यों दिखा विशाल सफेद हाथी? फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब X (@KrishaAsiagh)

Ramayana Part 1: रामायण: पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म में दिखाई गई कई पौराणिक झलकियों को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ऐरावत (Airavata) की हो रही है, जो ट्रेलर में रावण के साथ एक अहम दृश्य में नजर आता है। आपको बताते हैं कि आखिर ऐरावत कौन है और इसके पीछे का अनोखा पौराणिक संदर्भ क्या है?

कौन है ऐरावत?

हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ऐरावत भगवान इंद्र का दिव्य श्वेत हाथी है। वह इंद्र का वाहन माना जाता है और उसे बादलों, वर्षा तथा देवलोक से जुड़ा हुआ बताया गया है। विभिन्न परंपराओं में ऐरावत को अभ्रमातंग और नागयांति जैसे नामों से भी जाना जाता है। वर्षा और आकाश से उसका संबंध भगवान इंद्र के साथ उसके विशेष जुड़ाव को दर्शाता है, क्योंकि वैदिक परंपरा में इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है।

ऐरावत मुख्य रूप से भगवान इंद्र से जुड़ा है और पारंपरिक रामायण का केंद्रीय चरित्र नहीं माना जाता। हालांकि, रामायण: पार्ट 1 के ट्रेलर में उसे शामिल कर फिल्म की पौराणिक दुनिया को और व्यापक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ट्रेलर में एक दृश्य में रावण को ऐरावत से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य रावण को ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो देवलोक तक को चुनौती देने की क्षमता रखता है।

ट्रेलर में रावण की कैसी दिखाई गई है छवि?

ट्रेलर की शुरुआत रावण के उस संवाद से होती है, जिसमें वह खुद को तीनों लोकों का स्वामी बताता है। इसके बाद उसे विनाश फैलाते हुए दिखाया जाता है। इसी दौरान भगवान विष्णु, पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने और धर्म की रक्षा के लिए राम अवतार धारण करते हैं।

ट्रेलर में आगे क्या दिखाया गया है?

ट्रेलर में आगे रणबीर कपूर (राम) को राक्षसों से युद्ध करते और लोगों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद उनका सीता से विवाह होता है। हालांकि, जल्द ही कहानी मोड़ लेती है और राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ता है। सीता, जिनकी भूमिका साई पल्लवी निभा रही हैं, और लक्ष्मण, जिनका किरदार रवि दुबे निभा रहे हैं, उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद रावण द्वारा सीता का हरण और अच्छाई व बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की भूमिका तैयार होती है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित Ramayana: Part I इस साल दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं फिल्म का दूसरा भाग दीवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा।

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Updated on:

30 Jul 2026 01:36 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:36 pm

Hindi News / Entertainment / आखिर रामायण के ट्रेलर में क्यों दिखा विशाल सफेद हाथी? जानिए इसके पीछे का अनोखा पौराणिक संदर्भ

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