Lock Upp 2 में हर्षद-शिवांगी की बढ़ती नजदीकियों पर अर्जुन बिजलानी का बड़ा बयान, दिया रियलिटी चेक

Lock Upp 2 Arjun Bijlani: पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन जेल के अंदर हाई-वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अपने अंदर बंद दोस्तों से मिलने उनके करीबी आ रहे हैं। जहां पहले राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर उनसे मिलनी पहुंची थी, वहीं श्रेया कालरा से भी मिलने उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ उनसे मिलने आए थे। ऐसे में हाल ही में शो में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) ने एक खास विजिटर के रूप में एंट्री ली और कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) के गेमप्ले पर सवाल उठाते हुए उन्हें कड़ा रियलिटी चेक दिया।