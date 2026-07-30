पापा के अंतिम संस्कार में ‘न अमिताभ बच्चन आए, न जया बच्चन ने फोन किया’, कॉमेडियन मुकरी की बेटी का छलका दर्द

Mukri daughter on Amitabh Bachchan: लगभग छह दशकों से, जब से उन्होंने 1960 के दशक के आखिर में बॉलीवुड फिल्मों में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, अमिताभ बच्चन ने अलग-अलग जेनरेशन के कई बेहतरीन अभिनेताओं के साथ काम किया है और उनमें से कई के साथ मजबूत ऑन-स्क्रीन बॉन्ड बनाए हैं; उन्हीं में से एक थे दिवंगत अभिनेता मुकरी। दोनों ने 'लावारिस', 'शराबी' और 'कुली' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। फिर भी, जब 2000 में मुकरी का निधन हुआ, तो अमिताभ और जया बच्चन उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हाल ही में विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए, मुकरी की बेटी नसीम मुकरी ने बताया कि उनके पिता के अंतिम संस्कार में ऋषि कपूर सुबह 7 बजे पहुंचे थे और मुकरी के निधन की खबर सुनकर "बच्चे की तरह रो रहे थे।"