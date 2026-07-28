‘मैं सिर्फ बायोलॉजिकल पिता हूं’, राजा चौधरी ने किया बेटी पलक तिवारी को लेकर खुलासा, श्वेता तिवारी पर भी लगाए आरोप

Raja Chaudhary Daughter Palak Tiwari: श्वेता तिवारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस थीं जब उनकी मुलाकात स्ट्रगल कर रहे एक्टर राजा चौधरी से हुई और तीन महीने के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों से ही परेशानियां शुरू हो गईं और कुछ सालों बाद, जब श्वेता 'कसौटी जिंदगी की' जैसे टीवी शो से घर-घर में मशहूर हो गईं, तब दोनों का तलाक बहुत बुरे हालातों में हुआ। उनकी बेटी पलक तिवारी, जो अब एक एक्ट्रेस हैं, सिर्फ आठ साल की थीं जब उनके पेरेंट्स अलग हुए और पिता के अनुसार, उन्होंने पिछले 18 सालों में अपनी बेटी से सिर्फ दो या तीन बार ही बात की है। हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में, राजा ने अपनी मुश्किल शादी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उस समय वो तलाक को समझदारी से संभालने के लिए "काफी मैच्योर" नहीं थे।