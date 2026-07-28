Lock Upp 2 के टॉप 5 फाइनलिस्ट लीक? राम कपूर-शिवांगी जोशी समेत इन नामों ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

इस सीजन में श्रेष्ठा अय्यर सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली कंटेस्टेंट थीं। इसके बाद सुनीता आहूजा, रियाज अली और माधुरी जैन ग्रोवर भी शो से बाहर हो गए और बाद में योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा भी एलिमिनेट हुए थे, लेकिन कमबैक चैलेंज जीतकर दोनों ने शो में दोबारा एंट्री की। उनकी वापसी के बाद धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला का सफर खत्म हो गया। अब दर्शकों की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कौन-से कंटेस्टेंट आधिकारिक तौर पर फिनाले में अपनी जगह बनाएंगे और इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी।