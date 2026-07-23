23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

क्या बेटे की तबीयत के कारण Lock Upp 2 से बाहर हुए धीरज धूपर? विन्नी अरोड़ा ने बताई सच्चाई

Dheeraj Dhoopar Wife Vinny Arora Reacts: Lock Upp 2 से धीरज धूपर के बाहर होने की खबरों के बीच पत्नी विन्नी अरोड़ा ने बेटे की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 23, 2026

Dheeraj Dhoopar

Dheeraj Dhoopar (instagram-vinnyaroradhoopar and dheerajdhoopar)

Dheeraj Dhoopar Wife Vinny Arora Reacts:Lock Upp 2 एक्ट्रेस धीरज धूपर के रियलिटी शो लॉक अप 2 से बाहर होने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाने लगा कि उन्होंने अपने बेटे की खराब तबीयत की वजह से शो छोड़ दिया है। अब इन अटकलों पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस विन्नी अरोड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए बेटे की सेहत को लेकर फैल रही सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है।

विन्नी अरोड़ा ने अफवाहों को बताया गलत

विन्नी अरोड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेटे की सेहत को लेकर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ और खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर उसकी तबीयत को लेकर जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। बता दें, विन्नी ने साफ किया कि उनके बेटे की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।

धीरज धूपर लॉक अप 2 से एलिमिनेट हो गए हैं। हालांकि, कुछ खबरों में दावा किया गया कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से खुद शो छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई कि बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने शो से बाहर आने का निर्णय लिया। हालांकि, धीरज या शो के मेकर्स की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बेटे जैन से मुलाकात के बाद बढ़ीं थीं अटकलें

हाल ही में धीरज धूपर को लॉक अप 2 के घर में अपने बेटे ज़ैन से मिलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद विन्नी अरोड़ा ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि धीरज के शो में जाने के बाद ज़ैन अपने पिता को बहुत याद कर रहा था। विन्नी के मुताबिक, जैन बार-बार रोकर उठ जाता था, उसे बुखार भी था और खाने-पीने और नींद में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया था कि पिता-पुत्र की मुलाकात खास तौर पर बच्चे की भावनात्मक स्थिति को देखते हुए कराई गई थी। इसी के बाद सोशल मीडिया पर धीरज के शो छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

लॉक अप 2 में आ सकते हैं नए ट्विस्ट

आने वाले एपिसोड में लॉक अप 2 में कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपूर्वा मखीजा उर्फ 'द रिबेल किड' की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पूर्व ब्यूटी क्वीन नेहल चुडासमा भी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो सकती हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

इसके अलावा, ये भी कहा जा रहा है कि योगेश रावत एविक्शन के बावजूद वाइल्ड कार्ड के जरिए शो में वापसी कर सकते हैं। तो वहीं, अपूर्वा मखीजा का सफर भी छोटा रहने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लॉक अप 2 के नए एपिसोड शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किए जाते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

23 Jul 2026 07:28 pm

Published on:

23 Jul 2026 07:27 pm

Hindi News / Entertainment / क्या बेटे की तबीयत के कारण Lock Upp 2 से बाहर हुए धीरज धूपर? विन्नी अरोड़ा ने बताई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हर दिन करोड़ों का खर्च?’ Welcome To The Jungle के सेट पर 50 वैनिटी वैन देख तुषार कपूर का बड़ा बयान

Tusshar Kapoor
मनोरंजन

आजादी-आजादी के नारों पर आशीष चंचलानी का फूटा गुस्सा, बोले- भगवान के लिए एंटी-हिंदू, एंटी-नेशनल नारे ना लगाओ

Ashish Chanchlani On CJP Protest
मनोरंजन

‘आंसू गैस कम पड़ गई क्या?’ बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- ‘दिल जीत लिया यार’

'आंसू गैस कम पड़ गई क्या?' बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- 'दिल जीत लिया यार'
मनोरंजन

सोहेल खान ने 54 की उम्र में पहली बार चलाया कीबोर्ड, बोले- मेरे पसीने छूट गए हैं, ‘एलायंस’ से सामने आया वीडियो

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time
मनोरंजन

भारतीय छात्रों के सपोर्ट में पहली बार बोले हॉलीवुड स्टार John Cusack, साझा किया पोस्ट

John Cusack first Hollywood star speak on CJP protests in India
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.