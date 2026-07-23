क्या बेटे की तबीयत के कारण Lock Upp 2 से बाहर हुए धीरज धूपर? विन्नी अरोड़ा ने बताई सच्चाई

हाल ही में धीरज धूपर को लॉक अप 2 के घर में अपने बेटे ज़ैन से मिलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद विन्नी अरोड़ा ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि धीरज के शो में जाने के बाद ज़ैन अपने पिता को बहुत याद कर रहा था। विन्नी के मुताबिक, जैन बार-बार रोकर उठ जाता था, उसे बुखार भी था और खाने-पीने और नींद में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया था कि पिता-पुत्र की मुलाकात खास तौर पर बच्चे की भावनात्मक स्थिति को देखते हुए कराई गई थी। इसी के बाद सोशल मीडिया पर धीरज के शो छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।