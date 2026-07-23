23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘आंसू गैस कम पड़ गई क्या?’ बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- ‘दिल जीत लिया यार’

Gen Z funny moment: बिहारी Gen Z की मासूम और दिल छू लेने वाली बात सुन फलक नाज भी अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। जब बिहारी Gen Z ने कहा, 'आंसू गैस कम पड़ गई क्या सर ?' जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 23, 2026

'आंसू गैस कम पड़ गई क्या?' बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- 'दिल जीत लिया यार'

Falak Naaz reaction (Instagram: falaqnaazz)

CJP protest : सोशल मीडिया पर इन दिनों CJP से जुड़े छात्र प्रदर्शन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस बार चर्चा प्रदर्शन और राजनीतिक बहस की नहीं, बल्कि एक मजेदार कमेंट की है, जिसने इंटरनेट यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया। बता दें, टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने भी इस वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "बिहारी Gen Z ने दिल जीत लिया।"

Bihari Gen Z तुम लोगों ने तो दिल ही जीत लिया यार

आप वायरल वीडियो में देख सकते है कि कुछ युवक मजाकिया अंदाज में प्रदर्शन की व्यवस्थाओं पर कमेंट करते नजर आते है, जिसमें वो कहते है कि, "भाई साहब, Tear Gas की व्यवस्था नहीं है, पानी और वॉटर कैनन की भी सही व्यवस्था नहीं है।" इसके बाद गर्मी का जिक्र करते हुए उसकी बात सुन आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। वीडियो का उद्देश्य माहौल को हल्का बनाना था और इसी वजह से ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है।

इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए फलक नाज ने भी हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि एक तरफ Gen Z है और दूसरी तरफ बिहारी Gen Z, जो हर स्थिति में हासना नहीं भूलते। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "Salute to Gen Z and Bihari Gen Z तुम लोगों ने तो दिल ही जीत लिया यार।" फलक की ये प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

लोगों ने बिहारी युवाओं के हाजिरजवाबी अंदाज की तारीफ की

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने भी जमकर कमेंट किए। कई लोगों ने इसे तनावपूर्ण माहौल के बीच हल्का-फुल्का पल बताया। कुछ यूजर्स ने लिखा कि कठिन परिस्थितियों में भी हास्य बनाए रखना युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। तो वहीं कुछ लोगों ने बिहारी युवाओं के हाजिरजवाबी अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा अलग होता है।

हालांकि, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये भी कहा कि वायरल वीडियो को केवल मनोरंजन के नजरिए से देखा जाना चाहिए और इसे किसी राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे वीडियो अक्सर अलग-अलग संदर्भों में वायरल हो जाते हैं। फिलहाल फलक नाज की यह पोस्ट और वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

23 Jul 2026 04:50 pm

Published on:

23 Jul 2026 04:45 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आंसू गैस कम पड़ गई क्या?’ बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- ‘दिल जीत लिया यार’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सोहेल खान ने 54 की उम्र में पहली बार चलाया कीबोर्ड, बोले- मेरे पसीने छूट गए हैं, ‘एलायंस’ से सामने आया वीडियो

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time
मनोरंजन

भारतीय छात्रों के सपोर्ट में पहली बार बोले हॉलीवुड स्टार John Cusack, साझा किया पोस्ट

John Cusack first Hollywood star speak on CJP protests in India
मनोरंजन

CJP Jantar Mantar Protest पर चुप रहने वाले सितारों पर नसीरुद्दीन शाह ने बोला हमला, कहा- मुंह में हड्डी दबाए डॉग भौंक नहीं सकता

Naseeruddin Shah Slams Bollywood Celebrities
मनोरंजन

CM विजय की ‘जन नायकन’ पर बंट गए दर्शक! कहीं तालियां गूंजीं, तो कहीं गानों-डायलॉग्स को मिला ‘Cringe’ टैग

Jana Nayagan
मनोरंजन

CJP Jantar Mantar Protest: “बच्चों के मरने के बाद जागे हम” सरकार की नाकामी पर कमल हासन ने बोला हमला, कहा- सोनम वांगचुक की जरूरत

CJP Jantar Mantar Protest Kamal Haasan said india has failed its children we woke up student death
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.