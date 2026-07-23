‘आंसू गैस कम पड़ गई क्या?’ बिहारी Gen Z की बात सुन हंस पड़ीं फलक नाज, बोलीं- ‘दिल जीत लिया यार’

आप वायरल वीडियो में देख सकते है कि कुछ युवक मजाकिया अंदाज में प्रदर्शन की व्यवस्थाओं पर कमेंट करते नजर आते है, जिसमें वो कहते है कि, "भाई साहब, Tear Gas की व्यवस्था नहीं है, पानी और वॉटर कैनन की भी सही व्यवस्था नहीं है।" इसके बाद गर्मी का जिक्र करते हुए उसकी बात सुन आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। वीडियो का उद्देश्य माहौल को हल्का बनाना था और इसी वजह से ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है।