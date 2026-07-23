CJP Jantar Mantar Protest: “बच्चों के मरने के बाद जागे हम” सरकार की नाकामी पर कमल हासन ने बोला हमला, कहा- सोनम वांगचुक की जरूरत

बता दें, NEET पेपर लीक के आरोपों और मानसिक तनाव के कारण छात्रों की आत्महत्याओं के बाद देश भर में गुस्सा भड़क उठा था। छात्र, अभिभावक और नागरिक संगठन जवाबदेही की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस आंदोलन में व्यंग्यात्मक नाम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) भी चर्चा में है, जो चीफ जस्टिस द्वारा कथित तौर पर युवाओं को कहे गए शब्द के विरोध स्वरूप उभरी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और सोनम वांगचुक की रिहाई शामिल है। 20 जुलाई के 'चलो संसद' मार्च में पुलिस लाठीचार्ज के बाद यह आंदोलन और उग्र हो गया है।