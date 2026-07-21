एक्शन सीन के दौरान गिरे नंदमुरी बालकृष्ण, घुटने में लगी चोट, फैंस की बढ़ी टेंशन

इसके बाद एक्टर को जांच के लिए काकीनाडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बता दें, डॉक्टरों ने जरूरी मेडिकल स्कैन करने के बाद बताया कि चोट गंभीर नहीं है। हालांकि, उन्होंने पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। मेडिकल टीम की सलाह के बाद ही बालकृष्ण दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे। हादसे की खबर सामने आते ही उनके फैंस के बीच चिंता का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और राहत की बात ये रही कि डॉक्टरों ने चोट को मामूली बताया है, जिससे उनके चाहने वालों ने भी राहत की सांस ली।