CM विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ क्यों है खास? UK में रिलीज होगा अनकट वर्जन

फिल्म में देरी के दौरान, विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। मार्च में, अपनी एक चुनावी रैली के दौरान, विजय ने 'जन नायकन' में हुई देरी के बारे में बात करते हुए कहा था, "'जन नायकन' फिल्म की रिलीज के समय, कई लोगों ने समर्थन में आवाज उठाई। यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपना समर्थन जताया। मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप हर घर में मौजूद हर विजय को चुप नहीं करा सकते।"