रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंसर बोर्ड की जांच समिति द्वारा सुझाए गए बदलाव करने के बाद फिल्म को शुरुआती तौर पर 'U/A' सर्टिफिकेट के योग्य माना गया था। हालांकि, समिति के एक सदस्य ने आंतरिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि फिल्म के कुछ हिस्से सार्वजनिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।