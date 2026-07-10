Gaurav Khanna On Akanksha Chamola In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप में इन दिनों अभिनेत्री आकांक्षा चमोला अपने तलाक के खुलासे के बाद काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। आकांक्षा ने शो से पहले दिन ही इस बात का खुलासा किया था कि वो और उनके पति गौरव खन्ना एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। आकांक्षा के इसी खुलासे के बाद बाहर हंगामा मच गया और अब शो में विजिटर के तौर पर गौरव खन्ना ने एंट्री ली ताकि वो अपनी साइड की स्टोरी भी दुनिया को बता सके और इस दौरान उन्होंने अपने और आकांक्षा के तलाक को लेकर खुलासा भी किया। क्या कुछ कहा है गौरव ने, चलिए जानते हैं।