अस्पताल से पोस्ट करने के बाद मिले सपोर्ट के लिए भी सलमान ने सबको थैंक यू कहा। "मुझे सभी से जो आशीर्वाद, दुआएं और प्यार मिला है, उससे मैं बहुत आभारी हूं। जानकर बहुत अच्छा लगता है और मैं सौभाग्य महसूस करता हूं कि लोग सच में कितनी परवाह करते हैं। मुझे काम शुरू किए हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है, और लोग अभी भी मेरे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं। मैं सच में मानता हूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं।"