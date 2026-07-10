ABCD एक्टर सलमान यूसुफ खान. (फोटो सोर्स: salmanyusuffkhan)
Salman Yusuf Khan Surgery: कोरियोग्राफर और एक्टर सलमान यूसुफ खान ने हाल ही में हाथ की सर्जरी के बाद अस्पताल से अपनी फोटोज शेयर करके फैंस को चिंता में डाल दिया था। अब उन्होंने बताया है कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ। हमसे बात करते हुए सलमान ने कहा कि ये चोट किसी फिल्म सेट या रिहर्सल के दौरान नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों के दौरान लगी।
उन्होंने बताया, "यह बहुत अजीब तरह से हुआ। आजकल बच्चे गैजेट्स में बहुत डूबे रहते हैं, इसलिए मैंने अपने 10 साल के बेटे को पतंग उड़ाना सिखाने का फैसला किया। हम छत पर थे। मैंने उसे सिखाया, उसे नीचे भेजा, और फिर जोश में आकर खुद पतंग को और ऊंचा उड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं फिसल गया, 13 फीट नीचे गिरा और मेरा हाथ टूट गया।"
इस मुश्किल के बावजूद, सलमान का कहना है कि वो अब ठीक होने पर ध्यान दे रहे हैं। "मेरी दो हड्डियां टूट गईं। एक डांसर के तौर पर चोटें मेरी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। हड्डियां जुड़ जाएंगी, ये तो पक्का है। मैं ठीक हो रहा हूं। अगले 15 दिनों में प्लास्टर हट जाएगा, और उसके बाद एक महीने तक फिजियोथेरेपी चलेगी। मैं लगभग एक महीने में फिर से एक्शन में आ जाऊंगा, नाचूंगा और घूमूंगा-फिरूंगा।"
अस्पताल से पोस्ट करने के बाद मिले सपोर्ट के लिए भी सलमान ने सबको थैंक यू कहा। "मुझे सभी से जो आशीर्वाद, दुआएं और प्यार मिला है, उससे मैं बहुत आभारी हूं। जानकर बहुत अच्छा लगता है और मैं सौभाग्य महसूस करता हूं कि लोग सच में कितनी परवाह करते हैं। मुझे काम शुरू किए हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है, और लोग अभी भी मेरे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं। मैं सच में मानता हूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं।"
सलमान यूसुफ खान भारतीय कोरियोग्राफर, डांसर और एक्टर हैं, जो साल 2009 में TV डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' का पहला सीजन जीतकर घर-घर में फेमस हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई बड़े स्टेज शो, म्यूजिक वीडियो और बॉलीवुड फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर और परफॉर्मर काम किया। सलमान ने एक्टर के रूप में 'ABCD: Any Body Can Dance' (2013) और 'ABCD 2' (2015) जैसी डांस-बेस्ड फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो कई टीवी डांस रियलिटी शोज में मेंटर और कोरियोग्राफर की भूमिका निभा चुके हैं।
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