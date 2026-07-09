ट्रांसजेंडर पूजा शर्मा रेखा की कहानी पर छलके राजीव खंडेलवाल के आंसू, बोले- ‘मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं’

जब राजीव खंडेलवाल ने पूछा, “तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम एक मर्द के शरीर में एक औरत हो?” इस पर पूजा ने जवाब दिया, “जब मैं धीरे-धीरे बड़ी होने लगी, तब मुझे पता चला मैं थोड़ा सा अलग हूं। मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलता।” पूजा ने समाज से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनाने की दिल से रिक्वेस्ट भी की, और कहा, “हम लोग कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, सिर्फ हम लोगों को मान लो, इज्जत देकर।”