ट्रांसजेंडर पूजा शर्मा रेखा की कहानी पर छलके राजीव खंडेलवाल के आंसू, बोले- ‘मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं’

ट्रांसजेंडर समुदाय के समर्थन में बोले राजीव खंडेलवाल। (फोटो सोर्स: sonylivindia)
Rajeev Khandelwal Transgender Community: राजीव खंडेलवाल के 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' के आने वाले एपिसोड में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी पूजा शर्मा रेखा होंगी। वो स्टेज पर आएंगी और कई मुश्किलों का सामना करते हुए हिम्मत और एक्सेप्टेंस की अपनी इंस्पायरिंग कहानी शेयर करते हुए नजर आएंगी। इससे पता चलता है कि आने वाला एपिसोड बेहद इमोशनल होने वाला है।
राजीव ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपना पक्का सपोर्ट दिया, जब पूजा ने इस दिल को छू लेने वाली बातचीत के दौरान समाज में एक्सेप्टेंस पाने की अपनी लड़ाई और सभी मुश्किलों से गुजरने की अपनी कहानी के बारे में बात की।
राजीव खंडेलवाल ने कहा, "मैं चाहता हूं कि लोग इन नजरिए को समझें। आपने जो बात कही, वो बहुत बड़ी बात कहीं, कि लोग समझें, इज़्ज़त करें। हमारे देश में इसके बारे में लोगों को इसकी समझ ही नहीं है। जैसा आपने कहा, तो किसके सामने रोए? सुनने वाला कोई नहीं होता है, आपकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है।
जब राजीव खंडेलवाल ने पूछा, “तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम एक मर्द के शरीर में एक औरत हो?” इस पर पूजा ने जवाब दिया, “जब मैं धीरे-धीरे बड़ी होने लगी, तब मुझे पता चला मैं थोड़ा सा अलग हूं। मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलता।” पूजा ने समाज से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनाने की दिल से रिक्वेस्ट भी की, और कहा, “हम लोग कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, सिर्फ हम लोगों को मान लो, इज्जत देकर।”
पूजा की बात सुनकर राजीव इमोशनल हो गए और बोले, "करेंगे, पूजा जी। आप जैसे एग्जांपल जब समाज में खड़े होंगे, तो बिल्कुल करेंगे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सहन कर रहे हैं, जो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि हमारा समाज अलाऊ नहीं करता। पर आप जैसे लोग जब खड़े होंगे, शायद उनमें कहीं न कहीं हिम्मत आएगी।
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पे आईं क्योंकि शायद हम सब महसूस करते हैं कि ये एक यूनिक क्वालिटी है। यह गलत नहीं है। आज भी, बहुत से लोग चुपचाप अपने स्ट्रगल को झेल रहे हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि समाज उन्हें अलाउ नहीं करता। लेकिन जब आप जैसे लोग आगे आते हैं, तो शायद उनमें भी ऐसा करने की हिम्मत आ जाती है।
उन्होंने कहा, “आपने अपने अंदर जो ताकत बनाई है, अपने आस-पास की सारी नेगेटिविटी के बावजूद, आपके द्वारा सहे गए शोषण और लोगों द्वारा आपके बारे में बनाई गई गलतफहमियों के बावजूद, आपने कभी अपना नजरिया बदलने नहीं दिया। आपने पॉजिटिव रहना चुना। जैसा कि आपने कहा, कमजोर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उनकी तरफ से मैं नेशनल टेलीविजन पर शर्म से सिर झुकाता हूं।”
उन्होंने आगे कहा, “हममें से कई लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। शायद हम गलतफहमियों या डर से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन असल में बेहतर नहीं जानते। आज, उन सभी लोगों की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में बदलाव आएगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे लोग मजबूती से खड़े रहेंगे, और आपको वे अधिकार और सम्मान मिलेंगे जो आपके हक में हैं। यही मेरी दिली इच्छा है।”
'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार', जिसे राजीव खंडेलवाल होस्ट करते हैं, हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी LIV पर आता है।
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