‘तलाक का नाटक कर रही है’, राखी सावंत ने आकांक्षा चमोला की गेम की खोली पोल, बोलीं- गौरव ने सब सच बता दिया

Akanksha Chamola In LockUpp 2: टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो लॉक अप में अपनी निजी जिंदगी को लेकर किए गए खुलासों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। शो के दौरान आकांक्षा ने अपनी शादी और तलाक को लेकर कई भावुक बातें साझा कीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि, उनके पति गौरव खन्ना ने अब तक तलाक की खबरों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इसके उलट उन्होंने कई मौकों पर आकांक्षा के प्रति सम्मान और समर्थन का ही रवैया दिखाया है।