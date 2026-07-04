‘तलाक का नाटक कर रही है’, राखी सावंत ने आकांक्षा चमोला की गेम की खोली पोल, बोलीं- गौरव ने सब सच बता दिया

Akanksha Chamola In LockUpp 2 (सोर्स- @tahirjasus)
Akanksha Chamola In LockUpp 2: टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो लॉक अप में अपनी निजी जिंदगी को लेकर किए गए खुलासों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। शो के दौरान आकांक्षा ने अपनी शादी और तलाक को लेकर कई भावुक बातें साझा कीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि, उनके पति गौरव खन्ना ने अब तक तलाक की खबरों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इसके उलट उन्होंने कई मौकों पर आकांक्षा के प्रति सम्मान और समर्थन का ही रवैया दिखाया है।
इसी बीच अब इस पूरे विवाद में ड्रामा क्वीन राखी सावंत की एंट्री हो गई है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राखी ने आकांक्षा पर तीखा हमला बोला है और उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राखी का कहना है कि रियलिटी शो में सहानुभूति पाने के लिए निजी रिश्तों को विवादित तरीके से पेश करना सही नहीं है।
हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान राखी सावंत ने बिना किसी लाग-लपेट के अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का रिश्ता वास्तव में टूट रहा हो तो उसका असर उसके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शो में हंसता-गाता, मस्ती करता और फिर अचानक खुद को तलाकशुदा या पीड़ित बताने लगे, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।
राखी ने तंज कसते हुए कहा कि रियलिटी शो में सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका मानना है कि दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं और वे असली तथा नकली ड्रामे के बीच फर्क आसानी से कर लेते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि पूरे विवाद के दौरान गौरव खन्ना ने किसी भी मंच से आकांक्षा के खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अब तक संयम बनाए रखा है और सार्वजनिक रूप से रिश्ते को लेकर कोई विवाद खड़ा करने से बचते नजर आए हैं।
इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब गौरव लगातार शांत हैं, तब शो में तलाक को लेकर हो रही चर्चा आखिर किस दिशा में जा रही है। कुछ यूजर्स का मानना है कि निजी मामलों को कैमरे के सामने लाने से पहले दोनों पक्षों की बात सामने आनी चाहिए। ताहिर जासूस समेत कई पैपपाजी पेजिस पर राखी सावंत के इस बयान के वीडियोज शेयर किए गए हैं।
राखी सावंत के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग राखी की बातों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि निजी रिश्तों को टीआरपी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताने का हक है और किसी के व्यक्तिगत अनुभवों पर बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग