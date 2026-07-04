4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘तलाक का नाटक कर रही है’, राखी सावंत ने आकांक्षा चमोला की गेम की खोली पोल, बोलीं- गौरव ने सब सच बता दिया

Rakhi Sawant Lashes On Akanksha Chamola: आकांक्षा चमोला के लॉक अप में अपने तलाक को लेकर रिवील किए गए सीक्रेट पर अब घमासान बढ़ता ही जा रहा है। गौरव ने तलाक के बारे में बाहर अब तक कुछ नहीं कहा है। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सपोर्ट ही दिथाया है। ऐसे में राखी सावंत ने आकांश्रा पर जमकर हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 04, 2026

Akanksha Chamola In LockUpp 2

Akanksha Chamola In LockUpp 2 (सोर्स- @tahirjasus)

Akanksha Chamola In LockUpp 2: टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो लॉक अप में अपनी निजी जिंदगी को लेकर किए गए खुलासों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। शो के दौरान आकांक्षा ने अपनी शादी और तलाक को लेकर कई भावुक बातें साझा कीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि, उनके पति गौरव खन्ना ने अब तक तलाक की खबरों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इसके उलट उन्होंने कई मौकों पर आकांक्षा के प्रति सम्मान और समर्थन का ही रवैया दिखाया है।

इसी बीच अब इस पूरे विवाद में ड्रामा क्वीन राखी सावंत की एंट्री हो गई है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राखी ने आकांक्षा पर तीखा हमला बोला है और उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राखी का कहना है कि रियलिटी शो में सहानुभूति पाने के लिए निजी रिश्तों को विवादित तरीके से पेश करना सही नहीं है।

राखी सावंत ने लगाए गंभीर आरोप

हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान राखी सावंत ने बिना किसी लाग-लपेट के अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का रिश्ता वास्तव में टूट रहा हो तो उसका असर उसके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शो में हंसता-गाता, मस्ती करता और फिर अचानक खुद को तलाकशुदा या पीड़ित बताने लगे, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।

राखी ने तंज कसते हुए कहा कि रियलिटी शो में सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका मानना है कि दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं और वे असली तथा नकली ड्रामे के बीच फर्क आसानी से कर लेते हैं।

गौरव खन्ना की चुप्पी भी बनी चर्चा

दिलचस्प बात यह है कि पूरे विवाद के दौरान गौरव खन्ना ने किसी भी मंच से आकांक्षा के खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अब तक संयम बनाए रखा है और सार्वजनिक रूप से रिश्ते को लेकर कोई विवाद खड़ा करने से बचते नजर आए हैं।

इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब गौरव लगातार शांत हैं, तब शो में तलाक को लेकर हो रही चर्चा आखिर किस दिशा में जा रही है। कुछ यूजर्स का मानना है कि निजी मामलों को कैमरे के सामने लाने से पहले दोनों पक्षों की बात सामने आनी चाहिए। ताहिर जासूस समेत कई पैपपाजी पेजिस पर राखी सावंत के इस बयान के वीडियोज शेयर किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर बंटी राय

राखी सावंत के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग राखी की बातों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि निजी रिश्तों को टीआरपी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताने का हक है और किसी के व्यक्तिगत अनुभवों पर बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं है।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jul 2026 10:01 am

Hindi News / Entertainment / ‘तलाक का नाटक कर रही है’, राखी सावंत ने आकांक्षा चमोला की गेम की खोली पोल, बोलीं- गौरव ने सब सच बता दिया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं ‘हेरा फेरी 3′ धुरंधर से बड़ी बना देता’, बेइज्जत होने के बयान के बीच प्रियदर्शन का फिल्म छोड़ने पर नया दावा

Hera Pheri 3 Controversy
बॉलीवुड

यूपी पुलिस का कॉन्स्टेबल बना समय रैना के शो का विजेता, जानें कौन हैं कपिल दिनकर जिनकी गायकी ने जीते दिल

Kapil Dinkar UP Police
मनोरंजन

‘केतन सिया के टाइप का नहीं था’ कहकर बुरी फंसी शोभा डे, केतन अग्रवाल मर्डर केस में जमकर हुईं ट्रोल

Shobhaa De On Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

सिया गोयल के अश्लील इशारे पर छिड़ी ‘महाभारत’, केतन अग्रवाल केस पर बोलकर बुरे फंसे चेतन भगत और शोभा डे

Siya Goyal Middle Finger
मनोरंजन

‘रोमांटिक सीन से घबराता था’, Toxic विवाद के बीच Yash का पुराना इंटरव्यू चर्चा में

Yash Toxic Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.