सिया गोयल के अश्लील इशारे पर छिड़ी ‘महाभारत’, केतन अग्रवाल केस पर बोलकर बुरे फंसे चेतन भगत और शोभा डे

बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के सिलसिले में जब सिया गोयल को उनके घर से बाहर लाया जा रहा था, उस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। इसी दौरान कैमरों में कैद हुई एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो गए, जिनमें सिया कथित तौर पर मीडिया की ओर अभद्र इशारा करती नजर आईं। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों ने इसे गुस्से की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे अस्वीकार्य और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया।