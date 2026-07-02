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‘कितना खर्चोगे आप शादी में’, केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के माता-पिता पर भड़के चेतन भगत

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के मर्डर केस में अब लेखक चेतन भगत ने अपनी राय दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 02, 2026

Chetan Bhagat On Ketan Agarwal Murder Case

Chetan Bhagat On Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- @PTI)

Chetan Bhagat On Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच लेखक चेतन भगत ने इस घटना को केवल एक आपराधिक मामला मानने के बजाय भारतीय समाज की गहरी पारिवारिक सोच और रिश्तों में बढ़ते दबाव से जोड़ते हुए अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच विवाद नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक अपेक्षाओं और युवाओं की आजादी से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

'शादी में सबसे पहले खर्च क्यों पूछा जाता है?'

चेतन भगत ने हाल ही में 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में भारतीय समाज में शादी को लेकर बनी सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी रिश्ते की बात होती है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि शादी में कितना खर्च किया जाएगा। उनके मुताबिक, रिश्तों की शुरुआत ही आर्थिक हैसियत के आकलन से होने लगती है, जिससे युवाओं और उनके परिवारों पर अनावश्यक दबाव बनता है।

उन्होंने कहा कि विवाह दो लोगों का जीवनभर का साथ होता है, लेकिन अक्सर इसे सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे का माध्यम बना दिया जाता है। यही कारण है कि कई बार युवा अपनी वास्तविक भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। चेतन ने सिा गोयल के माता-पिता पर भी सवाल उठाए हैं।

माता-पिता की भूमिका पर भी उठाए सवाल

लेखक ने ये भी कहा कि कई परिवार अपने बच्चों के जीवन से जुड़े हर फैसले पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। उनके अनुसार, बड़े होने के बाद भी युवाओं को अपनी पसंद और निर्णय लेने की पूरी आजादी नहीं मिलती।

चेतन भगत ने कहा कि माता-पिता का मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन हर समय दबाव बनाना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। उनका मानना है कि अगर परिवार अपने वयस्क बच्चों से खुलकर बातचीत करें और उनके फैसलों का सम्मान करें तो कई तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचा जा सकता है।

'नई पीढ़ी भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती'

हालांकि चेतन भगत ने केवल अभिभावकों की आलोचना नहीं की। उन्होंने नई पीढ़ी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज के कई युवा आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करते। उनके अनुसार, वे परिवार की आर्थिक मदद तो चाहते हैं, लेकिन परिवार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहते। यह विरोधाभास भी रिश्तों में टकराव की बड़ी वजह बनता है।

उनका कहना था कि आत्मनिर्भरता केवल कमाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

जांच में सामने आए कई अहम संकेत

उधर, केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस लगातार नए तथ्यों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, घटना से कुछ दिन पहले केतन ने अपने पिता से मंगेतर सिया गोयल के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी। उसने बताया था कि बातचीत के दौरान अक्सर चेतन चौधरी का नाम सामने आता था और उसे रिश्ते को लेकर संदेह होने लगा था।

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि, मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

बातचीत की कमी बन सकती है बड़ी वजह

चेतन भगत का मानना है कि अगर परिवारों में खुला संवाद हो, बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और फैसलों का सम्मान किया जाए, तो कई गंभीर विवाद शुरुआती स्तर पर ही सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि माता-पिता के सामने भी कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन विश्वास और बातचीत किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।

फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। इस बीच चेतन भगत की टिप्पणी ने शादी, पारिवारिक दबाव और युवाओं की स्वतंत्रता को लेकर एक नई सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है।

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Published on:

02 Jul 2026 09:25 am

Hindi News / Entertainment / ‘कितना खर्चोगे आप शादी में’, केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के माता-पिता पर भड़के चेतन भगत

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