‘कितना खर्चोगे आप शादी में’, केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के माता-पिता पर भड़के चेतन भगत

Chetan Bhagat On Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच लेखक चेतन भगत ने इस घटना को केवल एक आपराधिक मामला मानने के बजाय भारतीय समाज की गहरी पारिवारिक सोच और रिश्तों में बढ़ते दबाव से जोड़ते हुए अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच विवाद नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक अपेक्षाओं और युवाओं की आजादी से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करता है।