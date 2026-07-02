आकांक्षा चमोला के Bisexual होने का सीक्रेट बताकर श्रेया कालरा ने कमाई नफरत, लोगों का जमकर फूटा गुस्सा

Shreya Kalra Reveals Akanksha Chamola Is Bisexual: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' का नया एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पर एक नया विवाद छिड़ गया है। इस बार चर्चा का केंद्र बनीं कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा, जिनके लगातार झगड़ों और तीखे बयानों ने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। हालांकि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कि उन्हें शो से बाहर करने की मांग भी शुरू कर दी है।