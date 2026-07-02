2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

आकांक्षा चमोला के Bisexual होने का सीक्रेट बताकर श्रेया कालरा ने कमाई नफरत, लोगों का जमकर फूटा गुस्सा

Shreya Kalra Reveals Akanksha Chamola Is Bisexual: लॉकअप सीजन 2 में इन दिनों श्रेया कालरा पर लोगों का गुस्सा जमकर दिखाई दे रहा है। हाल ही में उन्होंने आकांक्षा का जो सीक्रेट बताया उसके बाद काफी विवाद हो गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 02, 2026

Shreya Kalra Reveals Akanksha Chamola Is Bisexual

Shreya Kalra Reveals Akanksha Chamola Is Bisexual (सोर्स- @netflixindia)

Shreya Kalra Reveals Akanksha Chamola Is Bisexual: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' का नया एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पर एक नया विवाद छिड़ गया है। इस बार चर्चा का केंद्र बनीं कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा, जिनके लगातार झगड़ों और तीखे बयानों ने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। हालांकि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कि उन्हें शो से बाहर करने की मांग भी शुरू कर दी है।

धीरज धूपर से भिड़ीं श्रेया कालरा

हालिया एपिसोड में श्रेया कालरा की कई कंटेस्टेंट्स के साथ तीखी बहस देखने को मिली। शुरुआत अभिनेता धीरज धूपर से हुई, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद उनकी नोकझोंक सूफी मोतीवाला, अकांक्षा चमोला, पामेला सेरेना और दूसरे कंटेस्टेंट् से भी होती दिखाई दी। बहस के दौरान श्रेया ने कुछ टीवी कलाकारों के करियर और लोकप्रियता को लेकर भी टिप्पणी की, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

श्रेया ने आकांक्षा का भी खोला रोज

हाल ही के एपिसोड्स में श्रेया ने आकांक्षा चमोला का दूसरा बड़ा राज खोलकर भी लोगों की नफरत को कमा लिया है। लोगों ने उनके इस कदम पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है। एपिसोड के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने श्रेया पर दिग्गज टीवी कलाकारों का सम्मान न करने का आरोप लगाया।

कुछ लोगों का कहना था कि वो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए हर मुद्दे में बहस खड़ी कर रही हैं, जबकि कुछ दर्शकों ने उनके व्यवहार को शो के माहौल के लिए नुकसानदायक बताया।

सभी से ही जानबूझकर भिड़ रही हैं श्रेया

सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ये भी कहा गया कि श्रेया बिना किसी ठोस वजह के लगातार विवाद पैदा कर रही हैं। कुछ यूजर्स ने नेटफ्लिक्स और शो के निर्माताओं से अपील की कि यदि उनका यही रवैया जारी रहता है तो उन्हें जल्द ही शो से बाहर किया जाए। 'एलिमिनेट हर' जैसे हैशटैग भी कई पोस्ट में देखने को मिले, जिससे साफ है कि दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उनके व्यवहार से खुश नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jul 2026 08:12 am

Published on:

02 Jul 2026 08:03 am

Hindi News / Entertainment / आकांक्षा चमोला के Bisexual होने का सीक्रेट बताकर श्रेया कालरा ने कमाई नफरत, लोगों का जमकर फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राम कपूर की बदतमीजी पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं- Lock Upp में आए ही क्यो हो?

Kangana Ranaut Calls Out Ram Kapoor
बॉलीवुड

‘श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?’ आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

'श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?' आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल
OTT

सिर्फ कुछ सेकंड लेकिन छा गईं तारा सुतारिया! ‘Toxic’ का सबसे बड़ा सीक्रेट बनीं एक्ट्रेस!

Toxic a fairy tale for grown ups
टॉलीवुड

राम कपूर के ‘शादी में धोखा डील ब्रेकर नहीं’ वाले बयान पर गौतमी कपूर का रिएक्शन आया सामने, लिखा- ‘सिर्फ प्यार’

Gautami Kapoor Supports Ram Kapoor
OTT

किसी की शादी, किसी को जेल, किसी की फिल्म हुई ठप! 2026 की सबसे बड़ी फिल्मी कंट्रोवर्सीज

Bollywood controversies 2026
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.