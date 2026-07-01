राम कपूर के ‘शादी में धोखा डील ब्रेकर नहीं’ वाले बयान पर गौतमी कपूर का रिएक्शन आया सामने, लिखा- ‘सिर्फ प्यार’

Ram Kapoor Gautami Kapoor Reaction: टेलीविजन एक्टर राम कपूर रियलिटी शो 'लॉक अप सीज़न 2' में शादी और धोखा देने पर अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें धोखा देने पर चर्चा करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने दावा किया कि अगर प्यार है तो यह कोई डील ब्रेकर नहीं है। विवादों में फंसे राम कपूर को अब पत्नी, गौतमी कपूर का साथ मिला है और उन्होंने सोशल मीडिया पर रामके बारे में चल रही चर्चाओं और आलोचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.