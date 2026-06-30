‘कभी-कभी गलती हो जाती है’, बेवफाई पर राम कपूर ने दिया विवादित बयान, भड़कीं पति से तलाक कन्फर्म कर चुकीं आकांक्षा चमोला

Ram Kapoor On Cheating In Marriage: रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' शुरू होते ही विवादों का सिलसिला भी तेज हो गया है। शो के तीसरे एपिसोड में शादी, भरोसे और बेवफाई को लेकर हुई चर्चा अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इस बहस की शुरुआत तब हुई, जब एक कंटेस्टेंट ने सवाल पूछा कि अगर शादीशुदा रिश्ते में किसी एक साथी ने धोखा दे दिया हो, तो क्या उस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए? इस सवाल पर अभिनेता राम कपूर ने अपना नजरिया रखा, लेकिन उनकी बात से अभिनेत्री आकांक्षा चमोला बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आईं। दोनों के बीच हुई बहस अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है।