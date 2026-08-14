14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने अब सुनाई खुशखबरी, जेंडर चेंज कराने के बाद अब महिला क्रिकेट टीम में मिली एंट्री

Anaya Bangar Women Cricket Team: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनाया बांगर ने हाल ही में अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 14, 2026

Anaya Bangar Women Cricket Team

अनाया बांगर (फोटो सोर्स- Instagram/anayabangar)

Anaya Bangar Women Cricket Team: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रांस महिला अनाया बांगर ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की है। पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने कुछ समय पहले जेंडर सर्जरी कराने के बाद आर्यन से अनाया बनकर लाखों-करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। अनाया आए दिन अपनी सर्जरी और जर्नी को लेकर लोगों के साथ अपने दर्द को साझा करती रहती हैं लेकिन इस बार उन्होंने फैंस के साथ गुड न्यूज सुनाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

महिला क्रिकेट टीम से खेलेंगी अनाया

अनाया ने दरअसल फैंस से साझा किया कि उन्हें एक संस्थान ने महिला एलीट क्रिकेट टीम से खेलने की अनुमति दे दी है। यानी अब वो भी महिलाओं के साथ ही एक ही टीम में खेल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसा वो साल 2027 में करेंगी और अपनी क्रिकेट जर्नी को भी इसी तरह वो फिर से चालू करने वाली हैं। अनाया ने कहा कि वो महिला टीम में वापसी करने वाली हैं। साथ ही ये भी बताया कि वो अभी ज्यादा कुछ इस पर नहीं बोल सकतीं।

आर्यन से अनाया बनने तक का सफर (Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty)

एक समय पर आर्यन के नाम से पहचानी जाने वाली अनाया ने लंबे समय तक अपनी पहचान को लेकर संघर्ष किया। उन्होंने खुलकर बताया कि यह बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि लंबे समय की सोच, आत्म-स्वीकृति और साहस का परिणाम है। अब वह एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी नई पहचान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर रही हैं।

उनका ये सफर समाज के लिए भी एक अहम मैसेज देता है कि अपनी असली पहचान को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी जरूर होता है।

सर्जरी के बाद वायरल हुआ था रिकवरी वीडियो

सर्जरी के बाद सामने आए एक वीडियो में अनाया को अस्पताल में नर्स की मदद से धीरे-धीरे चलते देखा गया था। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन के बाद हल्का दर्द और असहजता सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी रिकवरी सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

‘बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है गोविंदा’, सुनीता आहूजा ने पति को कहा ‘शुगर डैडी’, जानें पूरा मामला

ये भी पढ़ें
Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 06:06 pm

Published on:

14 Aug 2026 06:06 pm

Hindi News / Entertainment / लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने अब सुनाई खुशखबरी, जेंडर चेंज कराने के बाद अब महिला क्रिकेट टीम में मिली एंट्री

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

क्या सबा आजाद से अलग हो गए ऋतिक रोशन? डेटिंग ऐप के अकाउंट ने बढ़ाई ब्रेकअप की चर्चा

Hrithik Saba breakup rumours
मनोरंजन

क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’? फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने किया खुलासा

awaarapan 2 batwara 1947 release clash vishesh bhatt
मनोरंजन

‘बंगाल से कोई कनेक्शन नहीं रखने वालों को बुलाते हैं, मैं तो छोटा आर्टिस्ट हूं’, KIFF में न बुलाए जाने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती

Mithun Chakraborty Kolkata International Film Festival
मनोरंजन

88 घंटे चले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पहली बार बोले NSA अजित डोभाल, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में हुआ खुलासा, बोले- भारत कमजोर नहीं

NSA Ajit Doval On Operation Sindoor
मनोरंजन

कौन थे मिचील वांडेवीर्ट? डॉक्टरों ने कहा था 12 साल जिएंगे, ‘पा’ वाली बीमारी से 28 साल में मौत

Michiel Vandeweert Death
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.