लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने अब सुनाई खुशखबरी, जेंडर चेंज कराने के बाद अब महिला क्रिकेट टीम में मिली एंट्री

Anaya Bangar Women Cricket Team: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रांस महिला अनाया बांगर ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की है। पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने कुछ समय पहले जेंडर सर्जरी कराने के बाद आर्यन से अनाया बनकर लाखों-करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। अनाया आए दिन अपनी सर्जरी और जर्नी को लेकर लोगों के साथ अपने दर्द को साझा करती रहती हैं लेकिन इस बार उन्होंने फैंस के साथ गुड न्यूज सुनाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।