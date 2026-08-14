‘बंगाल से कोई कनेक्शन नहीं रखने वालों को बुलाते हैं, मैं तो छोटा आर्टिस्ट हूं’, KIFF में न बुलाए जाने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती

5 दशक से ज्यादा समय से फिल्मों में एक्टिव रहने वाले और 3 नेशनल अवॉर्ड्स, पद्म भूषण और दादासाहेब फालके जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों को हासिल कर चुके मिथुन चक्रवर्ती ने गुरुवार, 13 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (KIFF) का न्योता नहीं मिला। एक्टर ने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां एक फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया है और बंगाल में ऐसा न्योता न मिलने पर एक खास बात कही।