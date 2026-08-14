कौन थे मिचील वांडेवीर्ट? डॉक्टरों ने कहा था 12 साल जिएंगे, ‘पा’ वाली बीमारी से 28 साल में मौत

Michiel Vandeweert Death: बेल्जियम के मशहूर कंटेंट क्रिएटर और गेमिंग स्टार मिचील वांडेवीर्ट का 28 साल की उम्र में निधन हो गया। वह बेहद दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहे थे। ये वही बीमारी है जिसे भारत में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की फिल्म ‘पा’ के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। मिचील की जिंदगी इसलिए भी खास रही क्योंकि डॉक्टरों ने बचपन में उनके ज्यादा लंबा जीवन जीने की उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन उन्होंने तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर 28 साल तक जिंदगी जी और अपनी अलग पहचान बनाई।