88 घंटे चले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पहली बार बोले NSA अजित डोभाल, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में हुआ खुलासा, बोले- भारत कमजोर नहीं

NSA Ajit Doval On Operation Sindoor: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की शांति, उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। डोभाल के मुताबिक, देश जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने और सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर यह उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है।