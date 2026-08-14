88 घंटे चले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पहली बार बोले NSA अजित डोभाल, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में हुआ खुलासा, बोले- भारत कमजोर नहीं

अजीत डोभाल (फोटो सोर्स- ANI)
NSA Ajit Doval On Operation Sindoor: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की शांति, उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। डोभाल के मुताबिक, देश जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने और सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर यह उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और इसके पीछे लिए गए फैसलों को लेकर उन्होंने डिस्कवरी की आने वाली दो हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ देश के रुख को लेकर स्पष्ट संदेश दिया।
डोभाल के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाते समय सबसे अहम लक्ष्य उन ठिकानों को निशाना बनाना था, जिनका संबंध पहलगाम आतंकी हमले से था। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।
7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च पैड को नुकसान पहुंचाना था।
डोभाल ने भारत की नीति को लेकर बेहद स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह समझना चाहिए कि भारत का शांत और सहनशील रवैया उसकी कमजोरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर देश कठिन फैसले लेने और जोखिम उठाने की क्षमता रखता है।
उनके बयान से यह संकेत भी मिलता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में केवल प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आवश्यकता के अनुसार रणनीतिक और सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव काफी बढ़ गया था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी सैन्य कार्रवाई किए जाने के बाद भारत ने भी कई प्रतिरोधी कदम उठाए। दोनों देशों के बीच यह टकराव करीब 88 घंटे तक चला। 10 मई 2025 की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद तत्काल सैन्य गतिविधियां थम गईं।
‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ में ऑपरेशन से जुड़े फैसलों, तैयारियों और घटनाक्रम को भारत के सैन्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व के नजरिए से दिखाया जाएगा। इसमें उन अधिकारियों के अनुभव भी शामिल किए गए हैं, जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका में थे।
डोभाल इस डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन के पीछे की रणनीति, निर्णय लेने की प्रक्रिया और भारत की सुरक्षा नीति पर अपनी बात रखते नजर आएंगे। यह सीरीज शनिवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल और discovery+ पर प्रसारित होने वाली है।
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