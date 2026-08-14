बंटवारे का दर्द दिखाती हैं ये फिल्में, रिश्तों और अपनों से जुदाई की कहानी करती हैं बयां, देख हो जाएंगे इमोशनल

India Pakistan partition films: भारत-पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ दो देशों के बीच खींची गई एक लकीर नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, रिश्तों और परिवारों को बदल देने वाली त्रासदी थी। इंडियन सिनेमा ने भी इस दर्द को अलग-अलग कहानियों के जरिए पर्दे पर उतारा है। कुछ फिल्मों में बंटवारे की हिंसा दिखाई गई, तो कुछ ने उस दौर में बिछड़े अपनों और अधूरी रह गई मोहब्बत की कहानी बयां की। तो आइए जानते हैं ऐसी ही फिल्मों के बारे में, जो बंटवारे के दर्द को करीब से महसूस कराती हैं।