‘ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा’, सनी देओल ने दोहराई Oggy And The Cockroaches की मशहूर लाइन, वीडियो वायरल

'बंटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर के कोलकाता लेग के दौरान सनी देओल से 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' से जुड़ी फेमस लाइन बोलने को कहा गया। सनी ने अपने अंदाज में हिंदी और पंजाबी में 'ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा' दोहराया। उनका ये अंदाज देखकर वहां मौजूद ऑडियंस काफी खुश हो गई। इसमें दिलचस्प बात ये है कि सनी ने बताया कि उन्होंने खुद ये शो कभी नहीं देखा। इसके बावजूद जब उन्होंने ये लाइन बोली तो फैंस को उनके कार्टून वाले कनेक्शन की याद आ गई।