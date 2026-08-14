‘ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा’, सनी देओल ने दोहराई Oggy And The Cockroaches की मशहूर लाइन, वीडियो वायरल

सनी देओल ने 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' की मशहूर लाइन दोहराई (सोर्स: X-@ToonHive)
Sunny Deol viral dialogue: सनी देओल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। 'बंटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर के दौरान सनी ने कार्टून शो 'Oggy And The Cockroaches' की फेमस लाइन 'ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा' दोहराई। खास बात ये है कि कार्टून में ऑगी के किरदार के लिए सनी देओल की आवाज का इस्तेमाल किया गया था।
'बंटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर के कोलकाता लेग के दौरान सनी देओल से 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' से जुड़ी फेमस लाइन बोलने को कहा गया। सनी ने अपने अंदाज में हिंदी और पंजाबी में 'ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा' दोहराया। उनका ये अंदाज देखकर वहां मौजूद ऑडियंस काफी खुश हो गई। इसमें दिलचस्प बात ये है कि सनी ने बताया कि उन्होंने खुद ये शो कभी नहीं देखा। इसके बावजूद जब उन्होंने ये लाइन बोली तो फैंस को उनके कार्टून वाले कनेक्शन की याद आ गई।
'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' के हिंदी वर्जन में ऑगी के किरदार को सनी देओल की आवाज मिली थी। यही वजह है कि शो की कुछ लाइनों का सनी की आवाज से खास कनेक्शन बन गया है। बता दें, प्रमोशनल इवेंट में सनी के मुंह से वही मशहूर लाइन सुनकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सनी के इस मजेदार क्रॉसओवर को पसंद कर रहे हैं।
सनी देओल इन दिनों 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं, जो आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल भी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। बता दें, 'बंटवारा 1947' की रिलीज के बाद सनी का ये वीडियो फैंस के बीच एक अलग वजह से चर्चा में आ गया है।
'बंटवारा 1947' एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की बैकग्राउंड पर आधारित है और लाहौर में घटित होती है। दरअसल, ये फिल्म असगर वजाहत के फेमस ड्रामा 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है। इसमें खास बात ये है कि 'बंटवारा 1947' के जरिए प्रीति जिंटा करीब 8 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं।
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