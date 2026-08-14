‘याद है जेल में कैसे दिन गुजारे थे?’ The Traitors 2 के ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती से भिड़ीं मल्लिका शेरावत

The Traitors 2 show: 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' का ट्रेलर सामने आते ही इसके कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली भिड़ंत की झलक देखने को मिल गई है। करण जौहर के होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी गेम शो के लेटेस्ट प्रोमो में मल्लिका शेरावत और रिया चक्रवर्ती के बीच तीखी बहस नजर आती है। इस दौरान मल्लिका, रिया के 2020 में जेल में बिताए समय का जिक्र करती दिखाई देती हैं। रिया भी इस पूरे माहौल से परेशान नजर आती हैं और कहती हैं कि शो खत्म होने के बाद वो विदेश चली जाएंगी।