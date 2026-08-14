‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल ने नहीं, धर्मेंद्र के बेटे ने किया काम, दिवंगत पिता की हीरोइन के साथ किया फिल्म का सबसे दमदार सीन

Batwara 1947 Review: सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी की फिल्म 'बंटवारा 1947' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द और पीड़ा को दिखाया गया है। पर्दे पर जज्बातों से भरी इस कहानी ने फैंस को काफी इमोशनल कर दिया है। हालांकि इस कहानी में अगर हम ये कहें कि सनी देओल ने काम नहीं किया है तो आप क्या सोचेंगे? जी हां, इस फिल्म में अभिनेता के तौर पर सनी देओल नजर नहीं आ रहे हैं।