75 साल की शबाना आजमी के आगे सनी देओल-प्रीति जिंटा लगे फीके, इस दमदार सीन ने किया कमाल!

फिल्म में एक सीन में शबाना के किरदार दुर्गा को जबरन हवेली से बाहर निकालकर घसीटते हुए सड़क पर ले जाया जाता है, वो इस फिल्म का सबसे पावरफुल सीन नजर आता है। इस सीन का अनुभव शेयर करते हुए शबाना ने भी कहा था कि वो एक पल के लिए काफी सहम गई थीं। जिस तरह से इस सीन को फिल्माया गया है, वो दर्द, पीड़ा और लाचारपन नजर आता है जिसे देखने के बाद हर कोई इमोशनल हो जाता है। शबाना आजमी की इस फिल्म में परफॉर्मेंस देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।