कौन हैं पूजा बेदी के मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर? जिनसे अभिनेत्री नहीं करना चाहतीं शादी, 8 साल पहले की थी सगाई

Pooja Bedi won't marry fiancé Maneck Contractor: बॉलीवुड में कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने शादी के बंधन में बंधने के बजाय लिव-इन रिलेशनशिप या लंबी सगाई को सबसे ऊपर रखा है। इसी कड़ी में पूजा बेदी भी हैं। जी हां! वह करीब 8 साल से अपने मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिश्ते में हैं। साल 2019 में दोनों ने सगाई की थी, हर किसी को इंतजार था कि तलाक के बाद एक्ट्रेस फिर अपना घर बसा रही हैं पर अब उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका शादी का कोई प्लान नहीं है। पूजा ने साफ-साफ कह दिया है कि वह शादी के बंधन में नहीं बंधेंगी। आइये जानते हैं कौन है उनके मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर?