कंगना रनौत को जब पड़ा था थप्पड़, शबाना आजमी ने किया था सपोर्ट, बोलीं थी- मुझे उनसे प्यार नहीं, पर हमला गलत था

Kangana Ranaut On Shabana Azmi: बॉलीवुड में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी। कंगना रनौत और शबाना आज़मी के रिश्ते में भी एक अजीब बात है। दोनों की बातें शायद ही कभी एक जैसी रही हों, और पब्लिक बहसों में अक्सर उनके नाम अलग-अलग तरफ देखे गए हैं। फिर भी, जब 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रनौत को थप्पड़ मारा गया, तो शबाना आजमी उन लोगों में से थीं जिन्होंने इसका जश्न मनाने से मना कर दिया था। लेकिन लगभग 2 साल बाद शायद कंगना वो बात भूल चुकी हैं और उन्होंने शबाना आजमी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने अपने युवाओं को जनरेशन गटर बयान के बचाव में एक्ट्रेस को घसीट लिया है।