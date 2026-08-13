पहली पत्नी ने दी जान, मां की वजह से प्रेमिका को छोड़ा; अब पवन सिंह की शादी पर राधे मां ने कर डाली भविष्यवाणी

Radhe Maa on Pawan Singh Third Marriage: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी लाइफ में प्यार, शादी और ब्रेकअप का एक लंबा सिलसिला रहा है। पहली पत्नी नीलम सिंह ने जान दे दी थी। फिर एक्टर ने दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ की, यह भी कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझी हुई है। वहीं, अक्षरा सिंह के साथ उनके चर्चित लव अफेयर का अंत भी काफी विवादित रहा था, जिसमें पवन सिंह ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने मां की पसंद और परिवार की खातिर अपने प्यार को पीछे छोड़ दिया था।