राहुल गांधी को ‘डंबल’ बुलाने के बाद पलटीं कंगना रनौत, इंस्टाग्राम से हटा दीं तस्वीरें, ‘इटैलियन मां’ कमेंट पर भी विवाद

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi Dumbell: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए राहुल गांधी की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी कई स्टोरीज डिलीट कर दीं।