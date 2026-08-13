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राहुल गांधी को ‘डंबल’ बुलाने के बाद पलटीं कंगना रनौत, इंस्टाग्राम से हटा दीं तस्वीरें, ‘इटैलियन मां’ कमेंट पर भी विवाद

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi Dumbell: अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था। अब उन्होंने अपनी इस्टाग्राम स्टोरीज को डिलीट कर दिया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 13, 2026

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi Dumbell

राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने साधा निशाना ( फोटो सोर्स- Instagram/ANI)

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi Dumbell: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए राहुल गांधी की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी कई स्टोरीज डिलीट कर दीं।

राहुल गांधी पर कंगना का तीखा हमला

कंगना रनौत ने बुधवार शाम इंस्टाग्राम पर लगातार कई स्टोरीज शेयर की थीं। इनमें उन्होंने राहुल गांधी के उस रुख पर निशाना साधा, जिसमें वह अमित शाह से जुड़े सवालों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। कंगना का कहना था कि अगर राहुल गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें उनके जवाब भी सुनने चाहिए।

इसी दौरान कंगना ने राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ‘डंबल’ तक कह दिया। उन्होंने संसद में बहस और चर्चा के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि, कुछ समय बाद कंगना के अकाउंट से ये स्टोरीज दिखाई देना बंद हो गईं। उनके द्वारा शेयर किए गए इंटरव्यू के वीडियो अब भी मौजूद बताए गए हैं।

अमित शाह को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी साधा निशाना

कंगना ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। राहुल ने इस मामले में गृह मंत्री की भूमिका को लेकर सवाल किया था और कार्रवाई के आदेश से जुड़ी स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा था।

कंगना ने राहुल के बयान को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि संसद में किसी मुद्दे पर सवाल पूछने के साथ जवाब सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया की ओर से राहुल गांधी के बयान पर सवाल किए जाने का जिक्र करते हुए भी अपनी नाराजगी जाहिर की।

‘इटैलियन मां’ वाले बयान से भी विवाद

राहुल गांधी पर हमला यहीं नहीं रुका। कंगना ने एक इंटरव्यू में उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने में उनकी ‘इटैलियन मां’ की भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने राहुल के चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी तंज कसा।

कंगना का यह बयान सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। अभिनेत्री पहले भी राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को लेकर मुखर रही हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने से फिर चर्चा में आईं कंगना

कंगना की पोस्ट का डिलीट होना भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ये पोस्ट खुद हटाईं या किसी अन्य वजह से वे उनके अकाउंट से गायब हुईं। उनके इंटरव्यू से जुड़े वीडियो हालांकि चर्चा में बने हुए हैं।

कंगना रनौत पिछले कुछ समय से फिल्मी करियर के साथ सक्रिय राजनीति में भी अपनी पहचान बना रही हैं। उनके बयानों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिलती है। राहुल गांधी पर ताजा टिप्पणी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मानी जा रही है।

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Updated on:

13 Aug 2026 12:48 pm

Published on:

13 Aug 2026 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राहुल गांधी को ‘डंबल’ बुलाने के बाद पलटीं कंगना रनौत, इंस्टाग्राम से हटा दीं तस्वीरें, ‘इटैलियन मां’ कमेंट पर भी विवाद

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